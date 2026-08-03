Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama, dok dodatni problem i opterećenje vozila stvara pik letnje sezone i veliki tranzitni talas. Zbog toga AMSS savetuje šta da radite u jeku toplotnog talasa ako se nađete na putu u zagrejanom vozilu.

Svi dobro znamo da letnje vrućine mogu biti ozbiljan izazov za vozilo i koncentraciju za volanom, zbog toga je pre svakog polaska na put važno proveriti nekoliko stavki na vašem omiljenom četvorotočkašu.

Proverite rashladni sistem i nivo tečnosti

Za početak, kako savetuje AMSS, potrebno je da proverite rashladni sistem i nivo tečnosti u automobilu, kombiju, kamionu ili kojem god drugom četvorotočkašu.

"Pre svakog dužeg puta u letnjim uslovima proverite nivo rashladne tečnosti, stanje creva i ispravnost ventilatora. Nespravan sistem hlađenja može dovesti do pregrevanja motora", savetuje AMSS.

Klima uređaj mora biti ispravan

Ukoliko primetite da klima slabije hladi, obavezno je servisirajte - jer neefikasno hlađenje povećava umor i smanjuje koncentraciju vozača.

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Parkiranje u hladu i zaštita kabine

AMSS takođe savetuje vozače da koriste zaštite za vetrobransko staklo i, ako je moguće, da parkiraju vozilo u hladu kako bi smanjili zagrevanje unutrašnjosti vozila.

Ne uključujte odmah klimu na maksimum

Ono što je jako bitno jeste da na uključujte odmah klimu na maksimum čim uđete u vozilo.

"Najpre provetrite vozilo, pa zatim postepeno uključite rashladni sistem kako biste izbegli temperaturni šok i preopterećenje klime", ističe AMSS.

Napominju da je oprezna vožnja, naročito u letnjim mesecima kada su uslovi za putovanje otežani usled visokih temperatura, ključna za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

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"Na svakih dva sata u hlad"

I za kraj, važan savet za vozače, ukoliko ne žele da im vozilo proključa jeste da svoje vozilo zaustave na svaka dva sata i to u hladu.

"Svakih dva sata zaustavite vozilo po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje", savet je vozačima AMSS.

Kako je ranije napomenuto, pik letnje sezone i veliki tranzitni talas maksimalno su opteretili koridor 10 u oba smera, a velike gužve su na gotovo svim graničnim prelazima koji vode ka istoku ali i zapadu evropskog kontinenta.

Pažnja svima koji danas i sutra kreću ka Grčkoj

Saobraćajni kolaps na putevima ka letovalištima ne jenjava. Prvi vikend u avgustu, tradicionalno poznat po najvećoj smeni turista, ove godine je opravdao titulu "najkritičnijeg". Hiljade automobila sliva se ka Grčkoj i zapadnoj Evropi, dok tropski talas sa temperaturama koje prelaze 40 stepeni situaciju čini gotovo nepodnošljivom.

Dodatni problem predstavlja i EES sistem registracije na ulazu u EU, koji podrazumeva skeniranje lica i uzimanje otisaka prstiju, što znatno usporava proceduru na samoj granici.

S toga, naoružajte se strpljenjem, pratite zvanične informacije o stanju na graničnim prelazima, ali i kamere uz pomoć kojih možete da vidite u kom periodu su najveće gužve.