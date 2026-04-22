Poznati influenser Jovan Radulović Jodžir ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama kada je suprugu javno zamolio da mu oprosti prevaru.

Na svom Instagram profllu Jodžir je objavio snimak nepoznate devojke iz aviona, uz šaljivu poruku upućenu supruzi.

Dok su neki korisnici Instagrama ovaj potez doživeli kao šalu, bilo je i onih koji su se pitali kako će reagovati njegova supruga Irena, posebno nakon glasina o razvodu.

- Stalno me testiraš, Bože, a znaš da se ovoj odoleti ne može - napisao je Jodžir.

U videu se vidi devojka dok odlaže torbu iznad sedišta, a Jodžir nije krio oduševljenje njenim izgledom. Uz to, unapred se izvinio supruzi Ireni, dodajući:

- Još samo ovu i smiriću se majke mi, još samo ovu mi oprosti.

Šta se dešavalo?

Podsetimo, Jovan je ubrzo nakon izbijanja skandala javno objasnio situaciju i zaštitio svoju suprugu. On je otkrio da je Irena bila kod drugarice u stanu, gde se skinula kako bi je izmasirali, a tom prilikom su nastale fotografije namenjene njihovoj zajedničkoj kumi. Međutim, Irena je nekoliko dana kasnije greškom prosledila spornu fotografiju u jednu grupu, nakon čega je ona počela nezaustavljivo da se širi mrežama. Jodžir je bio izričit da video snimak ne postoji, naglasivši da bi ga, u slučaju da postoji, on sam objavio na Instagram da ga svi vide.

Ova situacija je znatno uticala na njihovu porodicu, a Jodžir se požalio da zbog svega trpe i deca. On je izrazio neprijatnost koju njihov sin Relja doživljava u školi, gde ga vršnjaci ispituju da li se njegovi roditelji razvode. Influenser se osvrnuo i na bizarne tračeve o samom sebi, demantujući navode da "liže i grize tuđa stopala" po Beogradu, i objasnio da je iz milosti ugrizao za stopalo drugaricu koju su nažuljale štikle.

U jeku afere, Jodžir je pokušao da stane na put glasinama o razvodu tvrdeći da su on i Irena "srećniji nego ikada".

BONUS VIDEO: