I dok je skoro u celoj Srbiji vedro i vrelo, uz temperature i do 40 stepeni, jedan deo rashladiće pljusak.

U ovom času iznad pograničnog dela severoistočne Srbije sa Rumunijom formirao se jedan lokalni konektivni oblak sa jakim i snažnim pljuskom sa grmljavinom.

Ovaj sistem će u severoistočnoj visinskoj struji zahvatiti sire područje Vršačkog brega i delove područja Vršca, uz lokalni, ali snažan pljusak sa grmljavinom.

Padavine će biti veoma lokalnog karaktera. Ono sto je zanimljivo, ovaj grmljavinski sistem vidljiv je čak i iz Beograda u pravcu ka severostoku. I narednih dana vedro i vrelo, temperatura do 40 stepeni.

RHMZ je takođe najavio u narednom satu lokalnu pojavu kratkotrajnog pljuska na jugoistoku Banata. Najava je objavljena u 18.20 časova.

Upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije

Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38 °C, lokalno i do 40 °C.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 °C. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 °C, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.

U Vojvodini i Beogradu tropske noći.

Nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva.

Ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom

Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje.

Nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova

Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije (dilatacije) šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu, sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost.