Centar sveta mlade muzičke zvezde Aleksandre Prijović sigurno je njen sin Aleksandar i ćerka Aria.

Dok još nije stigla preslatka devojčica u porodični dom oko odrastanja i čuvanja sina, neizbežno je bilo da pevačica ima dadilju, a verujemo da se ta praksa nastavila i dolaskom Arie.

- Najčešće ga ostavljamo mojoj i Filipovoj mami, a često je sa njim i žena koja ga čuva i koju smatramo članom porodice. Aleksandar je postao mezimac naših porodica pa se svi utrkuju u tome ko će da provodi vreme sa njim - ispričala je Prijovićka jednom prilikom za "Gloriju", otkrivajući koje kriterijume je morala da zadovolji dadilja za malog Aleksandra.

"Imali smo stroge kriterijume prilikom izbora dadilje"

- Imali smo stroge kriterijume prilikom izbora dadilje . Bilo nam je važno da bude brižna, da voli decu i da na najbolji mogući način učestvuje u njegovom odrastanju. Baš takvu smo i našli - rekla je pevačica koja fotografije dečaka ne želi preterano da deli sa javnošću.

Takođe, dadilja malog Aleksandra ima samo reči hvale za Filipa i Aleksandru, kako se poverila prijateljima, oni su vrlo brižni roditelji i mali Aleksandar je okružen neizmernom ljubavlju, a mama i tata mu ispunjavaju gotovo svaku želju.

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