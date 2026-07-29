Branislav Lečić ima luksuznu vikendicu u naselju Ritopek na periferiji Beograda, izdaje se za nešto više od 250 evra na dan.

Vikendica, prema podacima sa sajta za iznajmlljivanje stanova "Airbnb", vredi tako da jedan dan u luksuznom zdanju košta 274 evra, odnosno oko 32.000 dinara.

Glumac je vikendicu opremio najmodernijim nameštajem, a u dnevnoj sobi nalazi se kamin, kao i veliki plazma televizor. Međutim ono što je svima najviše pažnje privuklo jeste bazen u dvorištu.

Komšije otkrile kakav je glumac

Komšije su potvrdile da su viđale Lečića, kao i da se uvek uljudno i kulturno svima javi.

-Lečić i sada vrlo često dolazi, posećuje i održava kuću, dok Ninu nismo videli od razvoda. On je ranije često vozio bicikl i javljao se, zaista najnormalnije - rekli su za medije.

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