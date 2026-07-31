Prijave za jednokratnu pomoć u vidu turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara počinju u ponedeljak, 3. avgusta 2026. godine u 8 časova, ističe Pošta Srbije.

Pravo da se prijave za gorenavedene vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.

Za ovaj ciklus obezbeđeno je 30.000 vaučera, a prijave će se primati do utroška predviđene kvote.

Gde se podnose prijave za vaučere?

Građani prijave podnose lično na šalterima korporativnih pošta širom Srbije. Neophodno je dostaviti popunjenu prijavu i propisanu prateću dokumentaciju.

Detaljna uputstva o uslovima prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji i spisak pošta u kojima se prijave podnose možete pronaći na zvaničnim stranicama Pošte Srbije i Ministarstva turizma i omladine.

Ko ima pravo na vaučer od 10.000 dinara?

Prema Uredbi koju je usvojila Vlada Srbije, pravo na turistički vaučer imaju korisnici prava na penziju čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara.

Kolika je vrednost vaučera i za šta može da se koristi?

Pojedinačni vaučer vredi 10.000 dinara i može da se iskoristi isključivo za subvencionisani smeštaj u Srbiji kod ugostitelja koji učestvuju u programu.

Vaučer važi za boravak u trajanju od najmanje pet noćenja, van mesta prebivališta korisnika.

Može se koristiti u hotelima, privatnom smeštaju, seoskim turističkim domaćinstvima, banjama i drugim ugostiteljskim objektima koji su uključeni u sistem dodele vaučera.

Do kada mogu da se iskoriste vaučeri?

Prema Uredbi objavljenoj u Službenom glasniku, turistički vaučeri mogu da se koriste do 1. novembra 2026. godine.

Obaveza ugostitelja

Nakon završetka boravka, ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni račun za pruženu uslugu smeštaja.

Program turističkih vaučera ima za cilj podsticanje domaćeg turizma i omogućava građanima da deo troškova odmora u Srbiji plate uz novčanu podršku države.