Milica, Jelena, Marija, Dragana, Snežana, Jovana, Ljubica... Na prvi pogled ova imena nemaju mnogo zajedničkog, ali postoji jedna zanimljiva jezička osobina koja ih povezuje – sva se završavaju slovom A.

Upravo zbog toga na društvenim mrežama ponovo je pokrenuta zanimljiva rasprava o srpskim imenima i pravilima koja važe za njih.

Da li postoji srpsko žensko ime koje se ne završava na A?

Prema jezičkoj zanimljivosti koju su podelile stranice Startuj Infostud i Dnevna doza pravopisa, ne postoji žensko ime srpskog porekla koje se ne završava slovom A.

Važno je, međutim, napraviti razliku između imena srpskog porekla i stranih ženskih imena koja su danas u širokoj upotrebi u Srbiji.

Na primer, imena poput Ines, Iris, Doris ili Karmen ne završavaju se slovom A, ali nisu nastala u srpskom jeziku, već su preuzeta iz drugih jezika. Zbog toga se završetak na A smatra jednom od karakterističnih odlika tradicionalnih srpskih ženskih imena.

Nijedno srpsko ime ne počinje slovom DŽ

Još jedna zanimljivost odnosi se na početno slovo imena.

Naime, prema istom pravilu, ne postoji srpsko ime koje počinje slovom DŽ.

Imena poput Dženifer ili Džesika stranog su porekla i u srpskom jeziku predstavljaju transkribovane oblike imena iz drugih jezika.

Reč srpskog porekla koju poznaje gotovo ceo svet

Među zanimljivostima o srpskom jeziku posebno se izdvaja i reč "vampir".

Ona je iz srpskog jezika ušla u brojne svetske jezike gotovo bez promene oblika. U engleskom se koristi oblik vampire, u francuskom takođe vampire, dok je u nemačkom zadržan oblik vampir.

Upravo zbog toga se često navodi kao najpoznatija reč srpskog porekla koja je postala međunarodno prepoznatljiva i deo svakodnevnog rečnika širom sveta.

Iako ovakve jezičke zanimljivosti uvek izazivaju rasprave, one pokazuju koliko su pravila i istorija srpskog jezika bogati neobičnim detaljima koji mnogima promaknu.