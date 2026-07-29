Događaj se odigrao 29. maja u selu Komeneaska, u okrugu Braila, ali je video dospeo u javnost tek sada i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Sve se dogodilo u deliću sekunde

Na snimku se vidi dvanaestogodišnji dečak kako se vozi ulicom električnim trotinetom. U jednom trenutku iznenada pada na asfalt, a prema navodima koji prate objavljeni video, neposredno pre toga pogodio ga je zasad neidentifikovani predmet koji je pao iz vazduha.

Zbog zadobijenih povreda dečak je prevezen u bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Policija ispituje sve okolnosti

Policijska uprava Braila saopštila je da je prijava o incidentu primljena 29. maja oko 14.45 časova.

Dosadašnjom istragom potvrđeno je da je maloletnik pao sa električnog trotineta i tom prilikom zadobio povrede, ali uzrok pada još nije zvanično utvrđen.

Na pitanje novinara da li mogu da potvrde da je dečaka pogodio predmet koji je pao iz vazduha, iz policije su odgovorili da se ta mogućnost i dalje proverava.

Istraga još nije završena

Nadležni navode da će istraga utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Predmet se trenutno vodi zbog sumnje na izazivanje telesne povrede iz nehata, dok istražitelji prikupljaju dodatne dokaze koji bi mogli da razjasne šta se tačno dogodilo.

Iako su na društvenim mrežama već počele brojne spekulacije o poreklu misterioznog predmeta, za sada nema zvanične potvrde da je upravo on izazvao pad dečaka.

Dok istraga ne bude završena, ostaje nepoznato šta je zapravo zabeležila nadzorna kamera i šta je dovelo do ovog neobičnog incidenta.