Ipak, neke stvari su dugo ostajale po strani tog ubrzanog ritma. Među njima, pomalo neočekivano, i odlazak po keš kredit: formulari, redovi, više poseta ekspozituri, gomila dokumentacije i dani čekanja.

Kad se sve sabere, mnogima prepreka nikada nije bio sam novac - već vreme i napor koji je ceo proces tražio. „Rešiću to čim uhvatim jedno slobodno popodne“, pomislimo. Ali to popodne se često pretvori u nešto što nikada ne dođe. I tako odluka ostaje na čekanju, ne zato što nije doneta, već zato što za nju jednostavno nije bilo vremena.

Upravo taj jaz između potrebe i vremena danas postaje sve manji. Onlajn keš kredit, mKeš OTP banke, sa fiksnom kamatnom stopom, prilagođava se ritmu svakodnevice. Može se ugovoriti dok pijete jutarnju kafu, u vožnji gradskim prevozom ili u nekoliko slobodnih minuta na kraju dana. Reč je o nenamenskom kreditu, što znači da sami odlučujete kako ćete rasporediti sredstva, a ceo proces završavate putem telefona - bez odlaska u ekspozituru i bez dodatne administracije.

Naravno, kao i svaka finansijska odluka, i ova zahteva promišljeno planiranje. Važno je da realno sagledate svoje mogućnosti i unapred odredite iznos mesečne rate koji se uklapa u vaš budžet. Kada je ta računica jasna, mKeš omogućava da ostatak procesa protekne brzo i jednostavno, bez dodatnog opterećenja za vaš dan.







Pet koraka koji stanu u jednu pauzu

Ono što ga izdvaja nije tehnologija sama po sebi, već način na koji uklanja suvišne korake i čini proces jednostavnim od početka do kraja. Ceo postupak odvija se kroz OTP m-bank aplikaciju:

1. Ulogujte se u vašu OTP m-bank aplikaciju i odaberite opciju „mKeš“.

2. Unesite željeni iznos (od 150.000 do 1.200.000 dinara) i rok otplate (od 13 do 71 mesec).

3. Uz pomoć OTP kalkulatora odmah možete da proverite kolika će biti mesečna rata i da procenite da li se uklapa u vaš budžet.

4. Priložite potrebnu dokumentaciju (lična karta, potvrda o zaposlenju i slično) i potvrdite zahtev unosom PIN-a.

5. Nakon odobrenja, sredstva se uplaćuju direktno na vaš račun, a o statusu zahteva dobijate SMS obaveštenje.

Takvo korisničko iskustvo nije rezultat slučajnosti, već dugoročnog ulaganja u digitalna rešenja koja pojednostavljuju svakodnevne finansijske obaveze.

OTP banka je davno usvojila Digital First pristup, modernizaciju usluga sa ciljem da bankarstvo bude jednostavnije, brže i sigurnije. Upravo zato ju je 2025, drugu godinu zaredom, svetski magazin Euromoney proglasio za Najbolju digitalnu banku u Srbiji.

Na kraju, najveća vrednost digitalnih usluga možda nije samo u tome što vam omogućavaju pristup novcu kada vam je potreban, već što vam vraćaju ono što je danas najdragocenije - vreme.

Sledeća pauza za kafu može biti dovoljna. Sve o onlajn keš kreditu, mKeš OTP banke, sa fiksnom kamatnom stopom, pogledajte na sajtu OTP banke a ceo proces završavate u nekoliko minuta kroz OTP m-bank aplikaciju.