Građani koji zbog teških životnih okolnosti više nisu u mogućnosti da redovno otplaćuju kredit mogu da računaju na pomoć banaka. Narodna banka Srbije podseća da banke imaju obavezu da u takvim situacijama ponude odgovarajuće olakšice kako bi korisnici mogli da nastave otplatu.

Ko ima pravo na olakšice

Kako je objasnila Jovana Lindo, samostalni stručni saradnik u Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije za "Blic", olakšice su namenjene građanima koji se nađu u teškim životnim okolnostima i imaju poteškoće sa otplatom kredita.

Ova mogućnost uvedena je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je usvojen u martu prošle godine, dok su banke odluke o primeni olakšica usvojile u septembru.

Produženje otplate najčešća mera

Prema podacima Narodne banke Srbije, najčešće odobravana mera jeste produženje roka otplate kredita.

„To može da bude produžavanje roka otplate kredita i to jeste najčešće primenjivana mera, samostalno ili u kombinaciji sa drugim merama“, rekla je Lindo.

Osim produženja roka otplate, banke mogu da odobre i:

smanjenje kamatne stope

zastoj u otplati kredita

promenu vrste ugovora

kombinaciju više različitih mera.

Cilj je da građani nastave otplatu

Kako ističu u NBS, cilj nije otpis dugova, već da se pronađe model koji će korisniku omogućiti da prebrodi težak period i kasnije nastavi redovno da izmiruje obaveze.

„Važno je pronaći ono što konkretnom korisniku u tom trenutku omogućava da predahne kako bi kasnije mogao da nastavi da otplaćuje kredit“, rekla je Lindo.

Šta su građani najviše koristili

Posmatrano po vrstama kredita, najveći broj rešenih zahteva koje su podneli korisnici odnosio se na gotovinske kredite, koji su činili 76% svih rešenih zahteva, odnosno 1.761 partiju kredita.

Na dozvoljeno prekoračenje odnosilo se 7% rešenih zahteva, po 6% rešenih zahteva odnosilo se na kredite za obrtna sredstva i kreditne kartice, na stambene kredite odnosilo se 3% rešenih zahteva (65 partija kredita, a olakšice su primenjene u 81,5% slučajeva).

Najčešća okolnost koja je navedena u zahtevima za olakšice je gubitak posla i takvi zahtevi čine 53,7%, a zatim značajno smanjenje prihoda 19,2%, ostale okolnosti 14,6%, teška bolest 8,7%, teške porodične prilike 2,3%, teške povrede 1% i razvod braka 0,6%.