Dragomir Despić Desingerica nedavno je izjavio je da nema želju da predstavlja Srbiju na Evroviziji, ističući da mu je učešće na tom takmičenju "ispod časti" i da ne želi da se takmiči sa, kako ih je nazvao, "polupancima". Poznati muzičar sada se dotakao pevačice Marije Šerifović koja je i sama učestvovala na evropskom takmičenju, gde je i odnela pobedu.

- Ta Evrovizija joj je dala neki kredibilitet za neku muziku. Marija odlično peva. Ozbiljno. Ona je kompleksašica neviđena. Ono, pakao je, kompleksi šure. Ona nije bila superstar, rokstar, zvezda, pa otišla je na Evroviziju i opet nije bila to. Nego je samo dobila kredibilitet u tom svetu estradnom, da kažeš, i u tom nekom pevačkom estradnom svetu. Jer nećeš videti da ona ode na ćošak, da će tu da bude pomama što je otišla ona da kupi pljeskavicu pa će doći 300 ljudi da se slika s njom. Svako gleda šta da naruči priloga. Mislim, nema ništa loše, znaš. Ne treba nikog da vređam. Ja ništa loše nisam rekao. Znači, ja sam čak pohvalio da odlično peva, odlično sve to, super, razumeš. to je prosečna neka ocena. Nije to muzika gde ćeš ti da luduješ i da praviš ne znam koje pare - rekao je Desingerica, a zatim se osvrnuo na objave Marije Šerifović na društvenim mrežama i način na koji prikazuje svoj život.

- Išla je u Los Anđeles da cepa karte za bioskop. Razumeš šta ti kažem? Ne snimiš jednu pesmu, us*rete, pa sledeću za 20 godina. Upoznao sam Mariju preko drugarice, nisam tu sad nešto obraćao pažnju, ali ona se generalno ponaša tako da drži nos gore. Ona je onako, tako je drčna, nos gore, ali svako bira kako će da se ponaša - zaključio je Desingerica.

"Ko je taj čovek"

Marija Šerifović jednom prilikom dala je svoj sud o Desingerici.

-Ne znam ko su ljudi, ne znam koja je pesma, meni muzika služi da me razveseli, rasplače - ogradila se pevačica, ali je na direktno pitanje o Desingerici izjavila:

-Ko je čovek? Nemojte me maltretirati! Smatram da ispod ovog neba ima mesta za svakoga, što srpska muzička scena i pokazuje, ali ja biram šta slušam, šta pevam i šta komentarišem. Takođe, vodim računa šta plasiram svojoj civilizovanoj publici - zaključila je Šerifovićeva.

Alo/Svet

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