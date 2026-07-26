Na pitanje o izborima, Vučić je rekao da je čuo da blokaderi vode sa 10 razlike.

"Oni vode, ogromna je prednost, a mi ćemo da se borimo. Ići ću prvo na udaljenija mesta, kad sam već umorniji da mi ostane ono što je bliže Beogradu" rekao je Vučić govoreći o predstojećoj kampanji.

Predsednik je rekao da ima jedno pitanje za njih:

"Ako slučajno ne pobedite, ako ne bude tako, da li će oni da čestitaju to veče? Ili će biti "izbori ne važi ako izgubimo". Samo tražim da pruže protiviniku ruku ako izgube, kao što ću ja da uradim", rekao je Vučić.