Na pitanje o tome koliko je važna porodica u Srbiji i kako reaguje na napade koje blokaderi vrše na njegovu porodicu predsednik je rekao:

"Porodica je stub srpskog društva, uvek bila i biće. Oni koji napadaju porodicu, pokazuju da ne razumeju srpsko društvo, srpskog čoveka, da ne razumeju suštinu države. Nekad mi je žao tih ljudi. Teško vam je da to trpite ali meni je njih žao, oni nikad ništa nisu razumeli"

O napadima na njegovu porodicu, rekao je:

"Majka trpi. Ne zovem je da je ne mučim ova dva, tri dana. Kad prođe otići ću da joj odnesem cvet kao zahvalnost za to što je izdržala."