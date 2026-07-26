Na doček su stigli i traktoristi, kamiondžije, bajkeri i brojni drugi građani.

Predsednik se po dolasku pozdravio sa velikim brojem okupljenih građana.

"Završava se brza saobraćajncia Slepčević-Badovinci, optvorili smo brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica, ostaje Kuzmin-Sremska Rača. Ima mnogo puteva koje moramo da radimo. Do Bogatića je ostalo, 2.800 smo uradili, 2.800 nismo. Ostaje odavde do Ravnja da se uradi 3 kilometra. Ceo deo od noćajskog salaša je užasan, ne zna se šta je gore. To sve da uradimo, važno je da uradimo izvorište u Crnoj Bari, rekonstrukciju Vrtića u Badovincima, kanalizacija, itd... Ali putevi su ljudima najpreči", rekao je Vučić.