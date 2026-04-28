Neda Ukraden danas je pred našim kamerama govorila na razne teme, a tom prilikom dotakla se i koleginica Zorice Brunclik i Vesne Zmijanac.

Na samom početku, dotakla se početka njene karijere.

- Devedesete i dve hiljadite su godine krada. To pre nije moglo tako. Koliko je rumunskih, bugarskih i albanskih pevača presnimilo moje pesme, a da ja nemam ništa od toga. Te pesme sam platila, kompletno sve. Uložiš i novac i trud i proslaviš te pesme i nikom ništa. To je za svakog pevača neprijatno. S druge strane ti je kompliment, jer ta pesma nešto vredi, nekome se dopala. Tim stvarima treba da se bave agencije, ja lično nisam imala nikakav problem - rekla je Nada, a potom se dotakla i Zorice Brucnlik, kao i njene izjave da su se ljudi iz celog sveta molili za njeno zdravlje.

- Želim Zorici Brunclik brz oporavak. Čovek treba biti beskrajno zahvalan za ljubav koju ti ljudi koje ne poznajemo lično šalju. Svaki dan se zahvalim Bogu, što mi je dao priliku da otputujem i nekome ulepšam dan, slavlje, rođendane, da uveseljavam mlađe i starije ljude. Pevam i u kafani i u diskoteci i na 70. rođendanu, ali i na osamnaestom. Šta ćeš bolje, to je veliki kompliment - objasnila je pevačica, a na pitanje da li se upoznala sa Baba Vangom kao mnoge njene kolege, rekla je:

- Nisam je upoznala. Verujem da naš put, zavisi od nas. Koliko smo dobri ljudi, koliko verujemo, želimo i ne radimo nekome nešto ono što nama ne bi želeli da nam neko uradi. Ne bi smelo da nekome poželiš nešto, što ne bi ni sebi. Za mene je to negde ispunjena misija ljudskosti. Ne možeš da biraš ni mesto rođenja, veru, naciju, ali možeš da biraš da budeš čovek - istakla je Ukradenova.

Potom je usledilo pitanje i kako bi posavetovala mlađe kolege.

- Došlo je drugo vreme, nezahvalno je davati bilo kakve savete. Recept za dugo trajanje je dobra pesma i naravno voditi računa o svojoj pojavi. Verujem da imaju bolje i lakše načine za pravljenje karijere i slave. Međutim, pitanje je šta želite. Da li želite da trajete ili da to bude samo jedno leto ili ejdna pesma. Zavisi ko je šta planirao u životu - rekla je Neda, a potom se osvrnula na komentare o Vesni Zmijanac.

- Nisam čula takve komentare. Zašto bi bilo šta bilo "početak njenog kraja", žena je dokazala i pokazala da traje i da ima sjajne pesme. Ne znam ko bi to mogao reći i zašto. Žena je popularna, ljudi je vole. Želim joj svu sreću, mnogo uspeha i zdravlja da to izgura. Veliki posao je Arena, predpostavljam da je spremna na to. To je za poštovanje. Nije lako pevati tri dana zaredom, ali ako ti se desi takva popularnost, nema pevača koji bi to odbio. Može samo da se moli Bogu da mu se tako nešto desi u karijeri. Lično volim i manje nastupe i to je zanimljivo i puno izazova. Trebaš se dokazati i pred mladima - objasnila je Nada.

- Toliko sam u životu dobila, da bih bila nezahvalna da još nešto želim. Iskreno želim da moju porodicu zdravlje posluži da mojim unucima pomognem koliko mogu, da se sećaju svoje bake u najlepšem svetlu. To je moja misija. Da budu ponosni na moje pesme, koncerte - rekla je Neda Ukraden na pitanje da li postoji nešto što nije ostvarila i da li ima neke želje.

