Francuski istoričar i sociolog Emanuel Tod smatra da je Treći svetski rat već počeo, ali da se vodi drugačije nego prethodna dva globalna sukoba.

U svojoj analizi ocenjuje da rat u Ukrajini i sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predstavljaju dva povezana fronta iste geopolitičke borbe.

"Ukrajina je severni, Iran južni front"

Tod podseća da je još 2022. godine objavio knjigu "Početak Trećeg svetskog rata", a danas smatra da događaji potvrđuju njegovu tadašnju procenu.

Prema njegovim rečima, Ukrajina predstavlja severni front, na kojem SAD posredno deluju protiv Rusije uz podršku evropskih saveznika, dok je Iran južni front, gde Vašington, kako tvrdi, deluje direktno zajedno sa Izraelom.

"Vašington donosi sve ključne odluke"

Tod odbacuje tvrdnje da Izrael samostalno određuje tok rata protiv Irana.

On smatra da ključne odluke donosi američka administracija i da bi Vašington, ukoliko proceni da je to u njegovom interesu, mogao da pregovara sa Teheranom i bez učešća Izraela.

Javne kritike koje su Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens uputili izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, Tod tumači kao pokušaj prebacivanja odgovornosti za eventualne neuspehe u sukobu.

"Ratovi više nisu odvojeni"

Kao dokaz povezanosti sukoba, francuski istoričar navodi razvoj događaja u Ukrajini, gde Rusija izvodi vazdušne napade, dok ukrajinske snage gađaju rusku energetsku infrastrukturu.

Prema njegovoj oceni, iako su borbe na pojedinim delovima fronta manje intenzivne nego ranije, sukob se širi kroz napade na velikim udaljenostima i ima globalne posledice.

Tod smatra da upravo ta međusobna povezanost različitih kriznih žarišta predstavlja razlog zbog kojeg govori o Trećem svetskom ratu.

Blokada Ormuskog moreuza kao prekretnica

Francuski istoričar ocenjuje da je blokada Ormuskog moreuza pokazala koliko sukob sa Iranom utiče na čitav svet.

Kako navodi, poremećaji u snabdevanju energentima i trgovini pokazali su da posledice rata prevazilaze granice Bliskog istoka.

"SAD slabe sopstvene saveznike"

Tod tvrdi da američka politika, svesno ili nesvesno, slabi zemlje koje se smatraju najbližim saveznicima Vašingtona.

Prema njegovoj proceni, Evropa se suočava sa ozbiljnim ekonomskim problemima, države Persijskog zaliva ulaze u period velike neizvesnosti, dok su Japan i Južna Koreja već osetili posledice aktuelnih kriza.

On ocenjuje da Vašington možda više nije usmeren isključivo na obuzdavanje Rusije i Kine, već da pokušava da spreči jačanje drugih centara moći čak i po cenu slabljenja sopstvenih partnera.

Reč je o analizi i stavovima Emanuela Toda, koji predstavljaju njegovo viđenje aktuelnih međunarodnih odnosa.

Izvor: RT Balkan