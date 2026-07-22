General-major u rezervi Oružanih snaga Ukrajine Sergej Krivonos upozorio je da bi Rusija u narednim mesecima mogla da otvori novi pravac borbenih dejstava prema Černigovu, navodeći da Moskva priprema veliki broj novih vojnika za službu.

Prema tvrdnjama Sergeja Krivonosa, ruski vojni odseci već su podelili između 370.000 i 380.000 poziva građanima, a njihov prijem u vojsku mogao bi da usledi u naredna dva meseca.

"370.000 je ozbiljna cifra"

Krivonos smatra da bi tako veliki broj novoprimljenih vojnika mogao da omogući Rusiji formiranje novih jedinica ili popunu postojećih formacija koje trpe gubitke na frontu.

"Ozbiljna je cifra 370.000 vojnika", rekao je Krivonos, ocenjujući da bi takav broj ljudi omogućio ruskoj vojsci pokretanje novih ofanzivnih operacija na drugim delovima fronta ili duž rusko-ukrajinske granice.

Černigov označen kao mogući novi pravac napada

Ukrajinski general upozorio je da potencijalna opasnost nije ograničena samo na oblast Sumi.

Prema njegovoj proceni, jedan od mogućih pravaca budućih ruskih operacija mogao bi da bude Černigov, grad na severu Ukrajine koji se nalazi na strateški važnom pravcu ka Kijevu.

Krivonos smatra da bi eventualno otvaranje novog fronta primoralo ukrajinsku komandu da prebaci deo rezervi sa drugih sektora, što bi dodatno otežalo odbranu na postojećim linijama fronta.

Pominje i ukidanje odmora u ruskoj vojsci

Kao još jedan pokazatelj mogućih priprema, Krivonos je naveo tvrdnju da će od 28. jula biti ukinuti odmori u Oružanim snagama Ruske Federacije i drugim ruskim bezbednosnim strukturama.

Prema njegovim rečima, takva odluka mogla bi da predstavlja indikator priprema za intenzivnije vojne operacije u narednom periodu.

Moskva nije komentarisala navode

Krivonos je ove tvrdnje izneo u intervjuu za ukrajinski portal Apostrof.

Ruske vlasti do sada nisu javno potvrdile informacije o navodnoj podeli između 370.000 i 380.000 poziva za vojnu službu, ukidanju odmora niti mogućem otvaranju novog pravca operacija prema Černigovu.

Zbog toga ove tvrdnje za sada treba posmatrati kao procenu ukrajinskog vojnog zvaničnika, a ne kao potvrđene činjenice.