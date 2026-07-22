Dok predsdenik Srbije Aleksandar Vučić kontinuirano podiže životni standard penzionera, blokaderi im bez pardona poručuju i obećavaju: "umrećete...", "pišaćemo vam po grobovima"

Aktivisti i ideolozi studetsko blokaderskog pokreta, po svemu sudeći, dosledno se vode parolom "Živ penzioner – mrtav kapital", dok jasno pokazaju kakav odnos imaju prema najstarijim građanima Srbije

Nedopustivo je da se čitava generacija ljudi vređa i ponižava, ali upravo to rade blokaderi tagetirajući najstrarije građane u Srbiji.

Naime, nakon serije užasavajućih objava na društvenim mrežama upućenih penzionerima, u kojima su nazivani „marvom”, „stočnim fondom”, „neobrazovanom masom” i pozivano da im se oduzme pravo glasa, usledile su i jezive scene na ulicama koje javno prezentuju odnos blokadera prema najstraijim građanima.

Naime, jedna od takvih jezivih scena zabeležena je u Zemunu kada su blokaderi napali starca koji je pokušao da biciklom prođe kroz svoj grad. Blokaderi su mu preprečili put, i počeli da mu se unose u lice i upućuju najmostruoznije uvrede.

"Šta bre glumiš ti. Usta j.... smrdljiva, da te j.... mrtva", vikao je blokader na starca. Snimak ove scene odonosa blokadera prema najstarijim građanima u javnosti možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

Međutim, ovo je samo jedan od primera gde vidimo kako blokaderi svojim delima poručuju da im penzioneri ništa ne vrede i da bi im bilo bolje da ih nema u političkom smislu, kako deluje, vodeći se parolom "Živ penzioner - mrtav kapital".

Briga države o penzionerima

Čak i oni koji podržavaju blokadere razumeju da predsednik Srbije Aleksandar Vučić brine o penzionerima, dok ih blokaderi vređaju, nipodaštavaju i obećavaju da će im oduzeti pravo glasa.

Tako su i na društvenim mrežama počeli sami da dele objave koje sve jasno govore.

"Jedan tvit o penzionerima. Zamisli, penzioner si. Uskoro će glasanje i treba da se opredeliš kome ćeš glas dati. S jedne strane neki likovi koji ti posvećuju pažnju, pokazuju brigu za tvoj težak položaj, obećavaju i nude pomoć, malu ali j... tebi znači... S druge strane likovi koji bacaju drvlje i kamenje na tebe, okrivljuju te i za učinjeno i za neučinjeno, nipodaštavaju te, vređaju te, traže da ti se ukine pravo glasa, jer pobogu penzioner si, ne doprinosiš više, samo si trošak državi, nepotrebni ništak...", navodi se u jednoj od samokritičnih blokaderskih objava.

Vučić kontinurano podiže životni standard penzionera

Dovoljno je uzeti podatke u poslednih 8 godina da vidimo kako su penzije konstatno rasle, a što sa druge stane pokazuje jačanje države Srbije.

Prema zvaničnim podacima, 2018. godine zabeležen je rast od 5,9 odsto,koji je nastavljen 2019. godine sa novih 4,1 odsto. Tokom 2020. i 2021. godine zabeležena su povećanja od 5,4, odnosno 5,9 odsto, dok je 2022. godina donela novo dvocifreno povećanje, tj. dva povećanja – najpre od 5,5, a potom i dodatnih 9 odsto.

Posebno snažan rast nastavljen je 2023. godine sa povećanjima od 12,1 i 5,5 odsto, dok su u 2024. godini penzije uvećane za 14,8 i 10,9 odsto. U 2025. godini usledilo je novo povećanje od 12,2 odsto, čime je još jednom potvrđeno da briga o penzionerima nije jednokratna mera, već dugoročna i dosledna politika države.

Jasan trend povećanja penzija, vidi se iz činjenice da su za godinu dana penzioneri imali dva puta značajno povećanje penzija. Naime, penzije su 1. decembra 2024. godine povećane za 10,9 odsto dok je povišica u decembru koju su penzioneri već primili na svoje račune početkom januara ove godine iznosila dodatnih 12,2 odsto.

Dakle penzioneri su u roku od oko godinu dana imali dva dvocifrena povećanja penzija.

Pomoć za svih 1,66 miliona penzionera

Pored povećanja penzija država na čelu sa Vučićem konstantno pokazuje da joj je prioritet životni standard građana uključujući i penzionere. Jedna od novih mera koje je država najavila je i pomoć za svih 1,66 miliona penzionera u Srbiji.

Kako bi raspodela bila što pravednija, penzioneri su podeljeni u tri grupe prema visini svojih primanja:

- 35.000 dinara pomoći za korisnike minimalne penzije,

- 27.500 dinara za korisnike penzije od 31.093 do 56.851 dinara,

- 20.000 dinara za korisnike penzije veće od 56.851 dinar.

Podsetimo, ovo je samo jedna od mera koju je prestavio predsednik Vučić. Detalja o merama koje su najavljene možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.