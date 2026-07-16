Pevač narodne muzike, Milanče Radosavljević (82), ispisao je istoriju nakon što je za 25 minuta rasprodao je Tašmajdan.

Njegova karijera duga više od 6 decenija prošla je velike uspone i padove a pevač je sada otkrio da je malo falilo da otkaže spektakl.

Milanče živi u Bariču u pola veka dugom i skladnom braku sa svojom suprugom.

Pevač je prizno da je pred veliki koncert imao tremu te da ga je obuzela nesigurnost da je zamalo odusta od svega.

U emotivnom priznanju, osamdesedvogodišnji pevač otkriva da ga je okolina pokolebala, a reči njegovog sina su ga posebno bolele.

- Imam 82 godine, nemam 50. Bio sam nesiguran u sebe. Sin mi je rekao: "Ko će ti doći, da tebe gleda u 82. godini, nemoj da se brukaš". Svi su me pokolebali, nisam imao podršku iz kuće, niko nije verovao - iskren je Milanče za "Grand".

Koliko je pritisak bio veliki, govori i šokantan detalj da je legendarni pevač zamalo pozvao Acu Sofronijevića da sve otkaže.

- Hteo sam da zovem Sofru da otkažemo sve. Kad sam ugledao pun Taš krenule su mi suze. Gušio sam se, u jednoj strofi po nekoliko puta mi je dolazilo da zaplačem. Kad sam izašao na binu bilo mi je teško, ali onda sam imao utisak da imam krila, mogao sam do ujutru da pevam - priseća se pevač svog najemotivnijeg trenutka u karijeri i dodaje da je ovim koncertom konačno "upoznao sebe" i dobio potvrdu da zaista vredi u muzičkom svetu.

Iako njegove pesme žive decenijama, a hit "Dao bih ovo malo života" je postao megahit tek deset godina nakon što je "bačen", slava ga nikada nije promenila.

- Kad se ugase reflektori, ja sam isto ono što sam bio i pre. Idem biciklom u prodavnicu, svratim do rođaka. Nikad se nisam osećao kao zvezda, ali sam ponosan što me smatraju umetnikom - skromno dodaje velikan.

Uz njega je kroz sve uspone i padove punih 58 godina stajala njegova supruga. Njihov zajednički život doneo je mnogo radosti, ali i izazova, jer, kako priznaju, život sa muzičarem ume da bude nepredvidiv.

Njegova lepša polovina priznala je da ga je uvek podržavala, ali da je u kući morala da postoji "čvrsta ruka". Milanče na to u svom stilu, kroz osmeh, dodaje:

- Koristio sam priliku da se otrgnem kad otruli lanac i pobegnem. Nije lako biti sa muzičarem. Svirači i pevači su neuhvatljivi.

Da danas može da se obrati mladom sebi, koji je godinama punio kafane, poručio bi mu samo jedno: "Mučeniče, doživeo si taj dan!" uz zaključak da bi, i pored svih sumnji, sve u životu uradio potpuno isto.

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