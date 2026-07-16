Milanče Radosavljević danas ima razlog za veliko slavlje. Legendarni pevač je za samo 25 minuta rasprodao treći koncert na Tašmajdanu, čime je još jednom dokazao koliko njegove pesme i nakon nekoliko decenija karijere žive među publikom.

U prijatnoj atmosferi, u dvorištu porodične kuće u Bariču, pevač je otvorio dušu i govorio o emocijama nakon velikog uspeha, ali i o trenucima kada nije verovao da će dočekati ovaj dan.

– Sebe sam ovim koncertom na Tašu upoznao. Nisam poznavao, nisam znao ko sam ja. Jedni su govorili ovo, jedni ono za mene, izmišljali, pa me sahranjivali, iskopavali, šta sve nisu pričali. Ovim koncertom sam se uverio gledajući publiku u oči da ja nešto predstavljam u ovom muzičkom svetu – priznao je pevač.

Ljubav Milančeta Radosavljevića i njegove supruge traje 58 godina.

– Srećni smo i zadovoljni. Supruga je uvek bila podrška u svemu što želim – sa ponosom je rekao pevač.

Njegova supruga kaže da je kroz sve godine bila uz njega, ali i da je ponekad morala da bude stroža.

– Podržavala sam ga, nisam kudila, ali sam morala nekad da budem, što se kaže, čvrsta ruka. Ali ne vredi, to ne može. Što je zacrtao, zacrtao je, tako je bilo – rekla je ona, a Milanče je kroz osmeh dodao:

– Koristio priliku da se otrgnem kad otruli lanac i pobegnem. Nije lako biti sa muzičarem. Svirači su neuhvatljivi i pevači.

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