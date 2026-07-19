Pevačica Dara Bubamara je posle uspešnog nastupa u Crnoj Gori sumirala utiske o letnjoj turneji, planovima u karijeri i porodičnom životu.

Kako je naglasila, najveći vetar u leđa daju joj partner i sin, koji provodi vreme sa njom na svakom koraku ove turneje.



- Sinoć sam bila u Igalu, koncert za pamćenje, danas ovde preko dana, svetski nivo, oduševljena sam. Jako sam srećna što me vole svuda ljudi. Svi moji dragi prijatelji, menadžer, moj rođeni brat, njegova supruga, dečko mi je tu, moj sin, njegovi drugari, vozimo se brodom svaki dan, uživamo - rekla je Dara na samom početku.

Pevačica se osvrnula i na skladne porodične odnose, slaganje njenog sina sa njenim partnerom, a kako kaže, njen naslednik ga obožava.

- Nemam problem, moj sin ga obožava, lepo se slažemo. Ne voli da se slika, ali neće ni da beži od kamera. Lepi smo zajedno, volimo se, nema od koga da beži. Ne smeta mi kad ga druge devojke merkaju. Dara se ne kupa u toplesu, tu mi je porodica.

Otkazala jedan koncert

Iako je jedan koncert otkazan, turneja u Crnoj Gori se nastavlja punim intenzitetom.

- Menadžerski tim je odlučio da ne radim kod njih, ali nastavljam turneju u Crnoj Gori, biće haos - rekla je pevačica.

Kada je reč o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i prelasku u "Pinkove Zvezde", odluka se očekuje u septembru, pri čemu su novac i uslovi presudni.

- Nisam potpisala ugovor ni sa jednom medijskom kućom, videćemo u septembru šta će biti. Presudni su novac i uslovi. Sve je to šou biznis. Nema ko šta da se ljuti, možda ja ostanem u Zvezdama Granda, možda ne - zaključila je Dara.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: