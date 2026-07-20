Nakon što je Španija odnela pobedu na Mundijalu nad Argentinom, skorom 1:0 na ulicama Španije slavilo se do kasno u noć.

Naši influenseri podelili su deo atmosfere sa Ibice, gde su i sami bili deo velikog uličnog slavlja, te nema sumnje da je atmosfera dovedena do usijanja.

Ema Luketin, Dušan Petrović i Anđela Bašević otputovali su na Ibicu gde uživaju u odmoru, najlepšim plažama i žurkama, a na ulicama Španije našli su se i u trenutku kada se proslavljala pobeda na Svetskom prvenstvu.

Oni su utakmicu pratili u jednom kafiću, a nakon poslednjeg zvižduka sudije usledilo je sveopšte oduševljenje. Sudeći po njihovim snimcima koje su podelili na Instagramu, slavlje je bilo spektakularno.

Uzavrela atmosfera na ulicama Španije

Influenseri su zabeležili trenutke sa ulica Ibice gde je narod slavio istorijsku pobedu svog nacionalnog tima.

Osim sveopšteg oduševljenja i euforije, na ulicama Španije mogla su se videti obeležja nacionalnog tima, zastave, dok su ljudi nosili dersove, odeću, alli i tetovaže na licima.

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