Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). Na frekventnim graničnim prelazima je povećan broj vozila.



Na prelazu Gradina čeka se oko sat prilikom izlaza iz zemlje, na prelazu Horgoš oko 45 minuta pri ulazu u Srbiju.

Zadržavanja na Preševu su oko 20 minuta pri izlazu iz zemlje. Kamioni na Batrovcima od jutros čekaju oko 60 minuta.

AMSS savetuje strpljivu vožnju i apeluje na vozaće da se pripreme na moguća zadržavanja i da se informišu o stanju na putevima i graničnim prelazima.

Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

Radovi su u toku na brojnim deonicama.

