Poznati glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa izabranica Anica Lazić već neko vreme su u skladnom ljubavnom odnosu.

Iako neretko doživljavaju osude zbog velike razlike u godinama, Anica i Lazar prkose predrasudama i opstaju u ljubavi bez obzira na sve.

Anica je sada na Instagramu objavila zanimljiv citat o muško-ženskim odnosima.

- Bog je stvorio ženu da primi stvari, a sve što primi žena umnoži i vrati. Ako joj daš seme, ona ti da dete. Ako joj daš namirnice, ona ti napravi ručak. Ako joj daš ljubav, ona ti vrati mnogo više ljubavi. Ako joj daš frustraciju, to će ti vratiti. Ako ti se ne sviđa šta dobiješ, zapitaj se šta joj daješ - pisalo je u njenoj objavi.

Vezu krili godinu dana

Anica i Lazar su u srećnoj vezi već nekoliko godina, a javnost intrigira njihova razlika u godinama, s obzirom na to da je glumac od svoje izabranice stariji gotovo četiri decenije.

Svoju ljubavnu priču krili su oko godinu dana, a započeli su je nakon Lazarevog razvoda od Danice Ristovski, sa kojom ima dva sina.

