Glumica i voditeljka Nataša Aksentijević još jednom je pokazala zašto važi za osobu bez dlake na jeziku. Ona se bez ustručavanja dotakla teme velikog generacijskog jaza među partnerima na domaćoj javnoj sceni, pa dok je za jedan par imala samo reči hvale, na pomen Lazara Ristovskog i njegove znatno mlađe izabranice Anice Lazić reagovala je prilično burno. Nataša je u nastavku razgovora potpuno otvoreno iznela i svoj stav o razvodima u 21. veku, ali i o braku sa svojim suprugom Dušanom.

Da li su brakovi između partnera među kojima postoji veliki generacijski jaz iskrena ljubav ili nešto drugo?

- Jeste ljubav. Evo, imamo u javnom životu takav brak i ti ljudi se stvarno vole, oni zaista zrače ljubav kad uđu, bez obzira na to šta ko mislio o njima. Lično ih volim i izuzetno su dragi – pričam o Verici Rakočević i Veljku. Ljudi su srodne duše, našli su se i žive jedan sasvim dobar, kvalitetan i normalan odnos. I zar je bitno tu ko je mlađi, a ko stariji.

A kad vidiš Lazara Ristovskog i Anicu Lazić, da li isto osetiš?

- Prebacim kanal - kratko je rekla Nataša.

Šta bi ti uradila kad bi se razvela? Da li si ikada bila na korak do razvoda ili razmišljala da ostaviš Dušana?

- Pa šta ću sada da razmišljam? Ne može to jedan čovek da razmišlja, o tome uvek moraju dvoje da razmisle. Mi živimo u 21. veku, ne daj bože da se živi u nekom odnosu koji nije dobar i kvalitetan. Srećemo stvarno žene koje trpe svašta zarad dece ili zarad nekog izgovora. Mislim da je i deci strašnije da žive sa dva roditelja koja se ne slažu, nego da žive sa jednim roditeljem u nekoj dobroj atmosferi i prijatnom ambijentu. Tako da ne vidim da je generalno razvod u 21. veku bilo kakva vrsta problema. Bitno je da su ljudi srećni, zadovoljni i da funkcionišu zajedno dok ide, a kad to prođe, onda postoje razne forme kako ljudi mogu da reše svoj odnos - rekla je Nataša u intervju Alo VIP intervjuu.



