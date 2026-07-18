Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević izjavio je da očekuje da će rekonstrukcija Vlade uslediti nakon usvajanja inicijative za pokretanje ustavnih promena, ocenjujući da je njen pravi cilj politička raspodela funkcija, ali i odvlačenje pažnje javnosti od ekonomskih problema koji sve više pogađaju građane.

Gostujući na televiziji Adria, Knežević je poručio da se životni standard građana pogoršava i da su svakodnevni troškovi postali ozbiljan teret.

- Mislim da je to najbolje skretanje pažnje sa nekih ekonomskih problema sa kojima se suočavaju građani. Cena goriva je još malo došla do cene kokaina - rekao je Knežević.

Prema njegovim rečima, rekonstrukcija bi mogla da usledi upravo u periodu kada građane očekuju najveći sezonski izdaci.

Kako je naveo, moguće je da se to dogodi tokom avgusta, kada roditelji pripremaju decu za novu školsku godinu, kupuju ogrev za predstojeću zimu, a istovremeno postoji mogućnost i novih poskupljenja električne energije.

Knežević smatra da bi upravo tada fokus javnosti mogao biti preusmeren sa svakodnevnih problema na političke događaje.

- Ljudi će makar imati rekonstruisanu Vladu. Na trenutak će zaboraviti na suštinu, a to je da od ekonomskog standarda i boljeg života koji je obećavala Evropa sad 2 i 44. Vlada nema ništa - poručio je lider DNP-a.

Otvorena pitanja oko sastava Vlade

Politička scena u Crnoj Gori već mesecima prolazi kroz promene. Krajem prošle godine smenjen je tadašnji ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, nakon što je napustio Socijalističku narodnu partiju.

U međuvremenu su se pojavile informacije da premijer Milojko Spajić razmatra mogućnost da postojeći resor podeli na dva posebna ministarstva – Ministarstvo sporta i Ministarstvo mladih.

Dodatnu neizvesnost izazvao je izlazak Demokratske narodne partije iz izvršne vlasti krajem januara, nakon što je ta stranka saopštila da premijer nije ispunio očekivanja u vezi sa rešavanjem pitanja koja se odnose na položaj Srba u Crnoj Gori.

Zbog toga je ostalo otvoreno pitanje na koji način će biti popunjena mesta u Vladi koja su prethodno pripadala predstavnicima DNP-a i kako će izgledati nova raspodela resora ukoliko do rekonstrukcije zaista dođe.

Ukoliko Vlada Crne Gore bude rekonstruisana u narednom periodu, to bi moglo da donese novu raspodelu ministarskih funkcija i izmene u sastavu izvršne vlasti. Istovremeno, opozicija tvrdi da se time pažnja javnosti skreće sa problema poput rasta cena goriva, mogućih poskupljenja električne energije i povećanih troškova života.

Crna Gora se poslednjih meseci suočava sa političkim previranjima, ali i sve izraženijim ekonomskim pritiscima. Rast cena energenata i životnih troškova ostaje jedna od glavnih tema među građanima, dok vlast i opozicija vode oštru političku borbu oko budućeg sastava Vlade i pravca kojim će država nastaviti.

Izvor: RT Balkan.