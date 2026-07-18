Pevačica Maja Odžaklijevska uvek je važila za prirodnu lepticu, a iskreno je govorila o tome kako je, nakon što se povukla, postala samohrana majka.

Ona je progovorila i o brakovima, a njena priča svakako je nesvakidašnja.

-Nisam se udala za Teinog oca Aleksandra zbog toga što me to nije interesovalo. Nije me zanimalo da kuvam ručak i vodim takav život. Ali za Andreinog oca Enesa jesam se udala, na njegovo insistiranje. Venčali smo se, ali je to kratko potrajalo. Oni su bitni mojoj deci, pa sam održavala odnos sa njima. Sa Teinim ocem sam se družila do prošle godine, dok nije preminuo. I sa Andreinim tatom, koji ima suprugu i dve ćerke, obavezno odem na ručak kada dođu u Beograd. Ni sa kim se nisam rastala na ružan način - ispričala je svojevremeno pevačica koja ne krije da se kao samohrana majka susrela sa brojnim nedaćama - rekla je jednom prilikom pevačica.

Snalaženje i nemaština

Maja je govoreći o teškom periodu otkrila i da je sa hranom bilo problema.

- Bilo je strašnih momenata dok sam podizala ćerke. Dešavalo se da jedemo keks sa vodom zato što nemamo para za mleko. Do te mere je bilo teško. Nisam mogla da radim, a nisam i dalje htela da pravim kompromise i pevam nešto što ne mogu, što želudac neće. Doduše, jednom sam pokušala. Preko jednog menadžera iz Radio Beograda prihvatila sam tezgu u Nemačkoj kako bih zaradila novac za decu. Radili smo petak, subotu i nedelju. Posle ta tri dana rekla sam sebi: Nikad više! Biti samohrani roditelji nije lako, ali snalazite se - objasnila je Maja svojevremeno.

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