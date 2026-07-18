Keva iz Zemuna grdi sina:
• Sine, pa dokle ćeš tako u životu, sve što imaš, ti si ukrao?
Zemunac:
• Daj bre kevo, ništa ne znaš. Nisam ja toliko loš, vidi, diplomu i vozačku sam kupio!
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Keva iz Zemuna grdi sina:
• Sine, pa dokle ćeš tako u životu, sve što imaš, ti si ukrao?
Zemunac:
• Daj bre kevo, ništa ne znaš. Nisam ja toliko loš, vidi, diplomu i vozačku sam kupio!
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