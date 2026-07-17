Legenda jugoslovenske muzičke scene, Vlado Kalember, snimio je nebrojeno mnogo hitova u karijeri, a pored specifične boje glasa, važio je za velikog šmekera.

Publiku je osvojio harizmom i atraktivnim izgledom, važio je za jednog od najlepših muškaraca bivše Jugoslavije.

Pevač Vlado Kalember (73) bio je neženja sve do 53. godine kada je njegovo srce osvojila 30 godina mlađa violončelistkinja Ana Rucner.

Kroz šalu je komentarisao to da je zavodnik

Česte navode da je najveći zavodnik na našim prostorima, pevač je jednom prilikom prokomentarisao na zanimljiv način.

- Mnogo je zabluda i predrasuda, a upravo to da sam veliki zavodnik je jedna od njih. S kim god bih popio kafu, to bi svi preneli da je bila veza. Meni se od jedne veze uvek dodavala još poneka - rekao je Vlado jednom prilikom i dodao:

- Ako sam imao 22 veze, ispalo bi da sam ih imao 222. Ne žalim se, ali je to, na neki način, malo i "prišiveno". Bilo je to takvo doba. Dima je bilo, ali ne i požara.

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