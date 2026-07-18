OVAN

POSAO: Inventivni ste i raspoloženi za pravljenje novih poslovnih planova. Saradnike upoznajete sa nekim od ideja i one im se dopadaju. Vaše ideje bivaju zvanično prihvaćene.

LJUBAV: Emocije su vam proradile, ali i strast. Svu svu energiju usmeravate ka voljenoj osobi. Toliko ste strastveni, da voljena osoba nije u mogućnosti da prati vaš ritam.

ZDRAVLJE: Osećate se snažno, jako, dobro. Nemate nikakvih problema. Fizički ste u odličnoj kondiciji, a u isto vreme vodite računa o zdravoj ishrani. Rezultati su očigledni.

BIK

POSAO: Komunikacija sa spoljnim saradnicima nije najbolja. Vi imate utisak da ćete lako da odradite svoj deo posla, a druga strana je nestabilna i sklona izvrdavanju planova.

LJUBAV: Trudite se da osvojite simpatiju. Pokazujete nedvosmisleno svoje namere. Druga strana još uvek nije sigurna u svoje emocije tako da za sada ne prihvata vaš predlog.

ZDRAVLJE: Nepravilna ishrana je uzrok problema. Niti pazite šta jedete niti vodite računa o količini unete hrane. Slatkiši zauzimaju glavni deo menija pa vas očekuje skok šećera.

BLIZANCI

POSAO: Komunitivni ste, radite više poslova u isto vreme, snalažljivi ste i prilagodljivi. Smeta vam što rezultati svih poslovnih aktivnosti nisu vidljivi već morate da ih sačekate.

LJUBAV: Prezadovoljni ste odnosom sa partnerom. Sve češće razmišljate o braku. Ta ideja vam je sve bliža i prihvatljivija. Osećate se spremno i zrelo za nove bračne obaveze.

ZDRAVLJE: Bubrezi su prilično osetljivi. U slučaju bilo kakvih simptoma gledajte da odmah reagujete. Skloni ste da čekate da se simptomi sami povuku što nije najbolja ideja.

RAK

POSAO: Saradnja sa strancima ne samo da ne napreduje nego dolazi do stagnacije. Druga strana eskivira vaše pozive i mailove što budu sumnju kod vas u nastavak saradnje.

LJUBAV: Niste u potpunosti zadovoljni odnosom sa partnerom. Željni ste njegove pažnje i ljubavi. On trenutno nema vremena za vas što vas jako pogađa i čini nesrećnom.

ZDRAVLJE: Imate problema sa pritiskom. On je toliko nestabilan da ne znate kada skače kada opada. Osećate se loše i potrebno vam je da se dobro odmorite.

LAV

POSAO: Očekuje vas neuspeh u poslovima povezanim sa zakonom. Oblast suđenja je loše prikazana i ukazuje da u slučaju sudskog spora on se ne razvija u vašu korist. Puno brinete.

LJUBAV: Imate simpatiju i želite da uđete u vezu sa njom. Prilično ste strpljivi i ne navaljujete na drugu stranu. Želite da vas dobro upozna i da izgradi poverenje u vas.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa kostima. Glavni uzrok je vaše nekretanje. Previše vremena provodite pred monitorom. Bol je moguć u predelu kičme ili predelu vrata.

DEVICA

POSAO: Zabrinuti ste i iziritirani u isto vreme situacijom na poslu. Prisutni su problemi koje ne uspevate da rešite. Očekivali ste da brzo rešite problem, ali od toga nema ništa.

LJUBAV: Previše ste blokirani kada je ispoljavanje emocija u pitanju. Iako su vaše emocije iskrene i stabilne, urođena stidljivost vas sprečava da ih pokažete na otvoren i spontan način.

ZDRAVLJE: Imate problem sa cirkulacijom. Zimogrožljivi ste. Ne uspevate da se utoplite ma koliko stvari stavili na sebe. Zima nije još zvanično započela a vi jedva čekate da prođe.

VAGA

POSAO: Uživate u poslu. Kreativni ste, ispitujete svoje mogućnosti. Inspiracija je takva da vas vodi u različitim smerovima. Uživate u otkrivanju svega onoga što možete da uradite.

LJUBAV: Nezadovoljni ste odnosom sa partnerom. Za vaš ukus previše je fokusiran na čulni aspekat odnosa. Vama je potrebno mnogo više od toga: njegova pažnja i ljubav.

ZDRAVLJE: Odličan je dan za regeneraciju i revitalizaciju organizma. Ukoliko ste donedavno bili bolesni organizam se uspešno oporavlja i vidljivo vam je bolje.

ŠKORPIJA

POSAO: Poslovna situacija je složena. Pojedine obaveze završavate na vreme, bez ikakvih problema. Pojedine obaveze se toliko komplikuju da ne uspevate da ih odradite do kraja.

LJUBAV: Zadovoljni ste stabilnim odnosom sa partnerom. Voljenoj osobi je jako bitan strastveni segment odnosa i vi nemate ništa protiv toga. Štaviše, uživate maksimalno.

ZDRAVLJE: Bubrezi i bešika su jako osetljivi. Pričuvajte se hladnoće. Možete vrlo lako da na taj način isprovocirate navedene probleme koji mogu trajati duži vremenski period.

STRELAC

POSAO: Poslovna situacija je stabilna, baš kao i finansijska. Na poslu nema nikakvih problema tako da obaveze odrađujete u opuštenoj, ali radnoj atmosferi.

LJUBAV: Pokušavate da osvojite simpatiju. Insistirate na redovnoj komunikaciji i otvoreno pokazujete svoje namere. Druga strana ima utisak da je prerano za početak veze.

ZDRAVLJE: Prilično ste neobuzdani kada je hrana u pitanju. To se odnosi naročito na slatke stvari. Ne umete da stanete. Ukoliko se ne iskontrolišete čeka vas značajan skok šećera.

JARAC

POSAO: Imate krajnje ozbiljan i odgovoran odnos prema obavezama. Koncentracija vam je naglašena tako da donosite odluke u kratkom vremenskom roku i radite stvari simultano.

LJUBAV: Imate simpatiju i dajete joj do znanja da vas zanima. Stalno vam je u mislima i imate potrebu za redovnim kontaktom. Nadate se da ste jedini koji joj se udvara.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro, zdravo i raspoloženo. Zainteresovani ste za vežbanje. Na taj način izbacujete toksine i odlično se osećate posle treninga. Vežbanje vam prija.

VODOLIJA

POSAO: Što se tiče poslovnih planova, isključivo vas zanima poboljšanje finansija. Prioritet imaju obaveze koje donose novac. Ako aplicirate za kredit biće vam odobren.

LJUBAV: Pred vama je novo i zanimljivo poznanstvo. Druga strana vam deluje kao pravi kandidat za ozbiljnu vezu. Donosite odluku da ostanete u kontaktu i bolje se upoznate.

ZDRAVLJE: Kada je hrana u pitanju prilično ste raspušeni. Niti obraćate pažnju da li jedete zdravu hranu (nejedete), niti vas zanima količina unete hrane (totalno preterujete).

RIBE

POSAO: Ambiciozni ste, komunikativni, vredni, željni uspeha. Čega god se dohvatite postižete uspeh. Prija vam osećaj samopouzdanja i potvrđivanje preko posla.

LJUBAV: Pred vama je zanimljivo poznanstvo. Druga strana ostavlja dobar utisak. Pitate se da li će druženje ići u smeru prijateljstva ili će doći do veze što vam je draža varijanta.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Snažni ste, kako u fizičkom tako i u psihološkom smislu. Prijaju vam fizičke vežbe. Na taj način pomažete organizmu da ostane u dobroj formi.