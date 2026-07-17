Mlada pevačica Nika Komadina spakovala je kofere i napustila zemlju zbog važnog projekta koji je pred njom.

Nakon što je uplovila u estradne vode, i ako se bavi i još jednim poslom, Nika koja je po zanimanju stomatolog i naslednica je porodičnog biznisa, sada je spremna da osvoji region.

Ona je sada otputovala u Ameriku, gde će u Njujorku mesec dana provesti na prestižnoj Akademiji za mjuzikl.

Na ovoj prestižnoj Akademiji Nika će živeti mesec dana, gde će se posebno obrazovati za glumu i muziku, što joj posebno znači jer je nedavno ozbiljnim koracima zakoračila na estradu.

Inače, ovu Akademiju su završili mnoge holivudske zvezde kao što su Grejs Keli, Kim Kartal, Kirk Daglas, En Hatevej...

Nika je usnimila kofere na aerodromu, pre nego što je prošla pasošku kontrolu i napisala:

- Za američki san - i dodala je emotikon srca.

Batalila sve i posvetila se muzici

Hrvatska pevačica Nika Komadina je nedavno uplovila u estradne vode uplovila i odmah ostvarila ono čemu mnoge njene koleginice streme.

Nedugo nakon započinjanja karijere Nika je pokrenula saradnju sa jednim od najtraženijih kompozitora, Dejanom Kostićem.

Iako je za svoj život imala potpuno drugačije planove, budući da je diplomirala stomatologiju u Beču, te u svom rodnom gradu nastavila da se bavi ovim zanimanjenm, ljubav prema muzici je preovladala.

Nakon završenih osnovnih i master studija iz ove oblasti Nika je stupila u kontakt sa Dejanom Kostićem i Draganom Brajovićem Brajom koji imaju velike planove za njenu karijeru.

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