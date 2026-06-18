U toku je emisija ''Pitam za druga'', voditelji su u studiju ugostili Milicu Dugalić i Vesnu Ćuruviju.

Njih dve su tom prilikom komentarisale odnos Maje Marinković, Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević.

- Dete se koristilo, pogotovo ona. Upotrebljava dete, a takođe i on, ali na žalost ne u prave svrhe. Ulazak, zapamtila sam kad je rekla da ju je muž ostavio itd. a onda je rekla kako su oni gledali i studirali Maju i nemam pomja koga. Bili su fanatici rijalitija. Studirali su Maju zajedno. Asmin radi isto što je sa Aneli, Stanijom i evo sad sa Majom. Videćemo koja će biti sledeća. Asmin je otišao u Majami sa pričom da kupi Staniju. Durdžić je pripremao teren i zajedno sa njom u dogovoru, međutim otišlo je dalje, on se zaljubio, pa je hteo da je veri. Aneli upada u rijaliti i završava - rekla je Vesna.

- Asmin je u okruženju starleta dokazivao sebe kao muškarca jer se osećao u određenim momentima potcenjeno. On je čovek koji plaća. To je tako ponižavajuće - rekla je Milica.

- Maja je plan Stanijin i Asminov - dodala je Vesna.

- Maja šta zgrabi to nepušta dok ne uništi - istakla je Dugalićeva.

- On je Staniju prešao, ali ona nije baš naivna devojčica. Stanija ovo nije nikako očekivala i zato se ona sad tako ponaša - poručila je Vesna.

- Ljubav oca nikada ne može da zameni bliskost i ljubav majke. Taki je jurio za novcem. On je držao jedan restoran, drugi, treći... Onda soba prepuna igračaka. Kuća u Belom potoku je prepuna igračaka, svega što je devojčica mogla da poželi. Ali ona je želela mamin zagrljaj koji nikad nije dobila. A Taki ju je mazio i kao klinku da nadopuni to nešto vodio kroz klubove, restorane. Hvalio se svojom ćerkom. Videla je način kako lako doći do novca - rekla je Milica.

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