Jelena Kalreuša je nakon duže pauze ponovo započela muzičku karijeru sa pesmom "Sad je sve okej", koja je simbolično označila novi period u njenom radu. Ova balada, iako nije komercijalnog tipa, brzo je zauzela vrhove top-lista, što je za Jelenu veliki uspeh.

Pevačica je prvi put otkrila da li je pesma posvećena bivšem suprugu Dušku Tošiću, kao što je to njena numera "Tihi ubica".

- Dušku je bila posvećena pesma "Tihi ubica", a publika novu pesmu "Sad je sve okej doživljava" kao nastavak te priče. To što se u pesmi pominju stihovi 'samu sebe razvodim, samu sebe ostavljam' volela bih da bude životna priča mnogih žena, ali i svih ljudi koji su prošli kroz teške životne udarce. Često moramo da imamo jedno lice za javnost, drugo kod kuće, a treće pred svojom decom, jer od nas očekuju da budemo jaki.

-Ljudi me doživljavaju kao nesalomljivu osobu, ali oni koji me zaista poznaju znaju da sam kod kuće potpuno drugačija. Reakcije na pesmu su predivne i želim svima da se zahvalim na podršci. Nikada do sada nisam doživela da me kolege ovoliko podrže. Hvala Indiri, Seki, Dragani, Jani i mnogim drugim kolegama koji su mi uputili lepe reči i pružili podršku - rekla je pred kamerama "Pravo lice estrade", Jelena Karleuša.

BONUS VIDEO: