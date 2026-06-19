Jelisaveta Orašanin nije se oglašavala povodom razvoda od košarkaša Miloša Teodosića, ali je sada odlučila da napravi veliku promenu.

Naime, sa svog Instagram profila uklonila je prezime Teodosić, koje je do nedavno stajalo uz njeno devojačko prezime.

Glumica je na ovoj društvenoj mreži bila potpisana kao Jelisaveta Orašanin Teodosić, dok se sada u opisu njenog profila nalazi samo devojačko prezime.

Ne krije vezu sa mlađim kolegom

Podsetimo, nedavno je navodno započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

- Jelisaveta i Mensur više se ne kriju, a svi iz njihovog okruženja znaju da su zajedno. Pre nekoliko dana iskoristili su lepo vreme i zagrljeni šetali Zemunom. Držali su se za ruke, smejali se i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili fotografisati - otkrio je tada izvor za Blic.

Njih dvoje su se nedavno provodili i na jednom rejvu, gde su u više navrata igrali zagrljeni i veoma prisno.

U jednom trenutku, pred brojnim posetiocima kluba, razmenili su i poljubac, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti.

Alo/Blic