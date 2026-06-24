Potraga za placevima u prirodi poslednjih godina sve je veća, a oglasi sa atraktivnim lokacijama uz reke i jezera privlače veliku pažnju kupaca. Jedan takav oglas nedavno je objavljen u Fejsbuk grupi „Prodaja Nekretnina - Vojvodina“, gde je vlasnica Maja ponudila plac na obali Južne Morave po ceni koja je iznenadila mnoge.

Kako je navedeno u oglasu, parcela se nalazi u rejonu Kruševca i prostire se na 6,8 ari. Cena za ceo plac iznosi 3.300 evra, a posebna prednost je sopstveni prilaz obali Južne Morave.

Prema opisu, zemljište je u privatnom vlasništvu i može odmah da se preuzme. Teren je ravan, što budućim vlasnicima olakšava planiranje gradnje ili uređenja prostora prema sopstvenim potrebama.

Još jedna zanimljivost je izlazni front prema reci širok čak 35 metara, zbog čega vlasnica navodi da je parcela pogodna za više kuća za odmor, turistički sadržaj ili dugoročnu investiciju.

Plac se nalazi u mirnom prirodnom okruženju, daleko od gradske gužve, pa može biti zanimljiv svima koji traže mesto za odmor, pecanje, vikend boravak ili uživanje uz reku.

– Idealno za više kuća za odmor, investiciju i sve koji vole prirodu i mir – navodi se u objavi.

Sve veći broj ljudi poslednjih godina okreće se upravo ovakvim lokacijama, tražeći beg od svakodnevice i mogućnost da slobodno vreme provode u prirodi, uz reku i daleko od buke velikih gradova.