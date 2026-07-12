Ovaj astrološki prelaz donosi promenu energije.

Umesto velikih romantičnih gestova, strastvenih izjava ljubavi i dramatičnih scena, u prvi plan dolaze pažnja, iskrenost i svakodnevni znakovi ljubavi. U fokusu će biti mali, ali značajni gestovi – poput omiljene kafe, pomoći kada je potrebna ili iskrene podrške.

Dok je Venera bila u Lavu, naglasak je bio na velikim emocijama, glamuru i pokazivanju ljubavi na upečatljiv način. Od 9. jula do približno 6. avgusta atmosfera se menja. Ljubav, novac i društveni odnosi postaju praktičniji i stabilniji.

Evo koji horoskopski znaci će imati najviše sreće u ljubavi tokom narednih meseci:

Devica

Ulaskom Venere u vaš znak postajete privlačniji, sigurniji u sebe i magnet za nove ljude. Ne privlačite samo potencijalne partnere, već i prijatelje i poslovne saradnike koji dele vaše vrednosti.

Najviše sreće možete imati kroz nova poznanstva, preporuke prijatelja ili slučajne susrete koji će se kasnije pokazati veoma važnim.

Astrolozi savetuju da tokom ovog perioda prihvatite poziv za druženje ili izlazak, da organizujte neko manje okupljanje ili kafu. Takođe, pomozite osobi do koje vam je stalo – mala dela će imati veliki efekat. Osvežite profil na društvenim mrežama ili predstavite sebe na novi način.

Bik

Za Bikove će Venera u Devici doneti osećaj sigurnosti i stabilnosti. Sreća će najčešće doći kroz nekoga koga već poznajete – bivšeg partnera, starog prijatelja ili bivšeg kolegu.

Na prvi pogled susret može delovati beznačajno, ali kasnije može doneti zatvaranje jednog životnog poglavlja, novu poslovnu priliku ili ljubav koja ovog puta dolazi u pravom trenutku. Astrolozi savetuju: Nemojte ignorisati poruke ili pozive iz prošlosti. Ako želite nekome da se javite, učinite to jednostavno i iskreno.Razgovor usmerite ka konkretnim planovima. Dobro procenite da li se osoba zaista uklapa u vaš sadašnji život.

Rak

Rakovima ovaj tranzit donosi emocionalno olakšanje. Ako ste dugo odlagali važan razgovor o vezi, zajedničkom životu, novcu ili budućnosti odnosa, sada ćete konačno pronaći prave reči.

Iako je Merkur retrogradan, kod Rakova će komunikacija biti znatno lakša. Razgovori će proteći mirnije nego što očekujete, a odnosi će postati stabilniji – ili ćete konačno doneti odluku da krenete dalje.

Kako da iskoristite ovaj period: Otvoreno pokrenite temu koja vas već dugo opterećuje. Spojite razgovor s nekim lepim gestom pažnje.Budite konkretni i jasno recite šta želite. Obratite pažnju na to kako se osećate nakon razgovora – ako osetite olakšanje, znajte da ste doneli pravu odluku.

Ako niste Devica, Rak ili Bik, to ne znači da ćete biti bez sreće. Ako u natalnoj karti imate Devicu, Bika ili Raka kao podznak, Mesec ili Veneru, i vi možete snažno osetiti pozitivan uticaj ovog tranzita, navode astrolozi.

Čak i ako nemate ove položaje, 9. jul je odličan dan da unesete više reda u svoj život, rešite ono što dugo odlažete i pokažete ljubav kroz male, iskrene gestove. Upravo će takve sitnice u narednim nedeljama imati najveću vrednost, piše Grazia.