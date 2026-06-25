Vikendica nadomak Beograda i Novog Sada po ceni polovnog automobila

Na društvenim mrežama sve češće se mogu pronaći zanimljivi oglasi za nekretnine van gradskih sredina, a jedan takav privukao je pažnju u Fejsbuk grupi „Prodaja povoljnih kuća i placeva Beograd i okolina“.

Vlasnik prodaje vikendicu na Krčedinskom bregu, u vikend naselju Janda, po ceni od 17.000 evra, uz napomenu da postoji mogućnost korekcije cene.

Plac od 14 ari i pogled koji osvaja

Kako je navedeno u oglasu, vikendica se nalazi na placu površine 14 ari, na oko 180 metara nadmorske visine.

Sa ove lokacije pruža se otvoren pogled na sremsku ravnicu, a vlasnik ističe da se tokom vedrih dana u daljini mogu videti čak i obrisi Avale i planine Cer.

Do nekretnine se stiže za manje od sat vremena vožnje iz Beograda i Novog Sada, dok asfaltni put vodi gotovo do same parcele.

Kuća od 72 kvadrata na dva nivoa

Ukupna površina objekta iznosi 72 kvadratna metra.

U prizemlju se nalaze letnja kuhinja i velika prostorija koja trenutno služi kao podrum, dok su na spratu dnevni boravak i dve spavaće sobe.

Prema navodima vlasnika, plac je potpuno uknjižen, dok je kuća predata na legalizaciju i uknjižbu.

Bez računa za struju

Jedna od zanimljivosti ove nekretnine jeste činjenica da funkcioniše kao samoodrživ sistem.

Električna energija obezbeđena je preko solarnih panela i akumulatora, što omogućava korišćenje osnovnih uređaja poput frižidera, televizora, rasvete i punjača.

Tehnička voda obezbeđena je preko cisterne zapremine 4.000 litara.

Može biti i investicija

Vlasnik ističe da se u neposrednoj blizini nalaze luksuzne vile, poznati salaši i vinarije, zbog čega smatra da lokacija ima investicioni potencijal.

Zbog prirodnog okruženja, pogleda i blizine većih gradova, ovakve nekretnine poslednjih godina privlače pažnju kupaca koji traže vikendicu za odmor, ali i onih koji razmišljaju o turističkom izdavanju.