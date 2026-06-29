Visoke letnje temperature mogu da pokvare i najurednije našminkano lice. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je da šminka ostane postojana i sveža čak i tokom dana kada temperatura prelazi 30 stepeni.

Tokom vrućina, puder se lakše razmazuje, senka se skuplja u pregibima kapaka, a maskara često završava ispod očiju. Zato je ključ u pravilnoj pripremi kože i izboru laganijih proizvoda.

Priprema kože je najvažniji korak

Pre nanošenja šminke, lice treba da bude čisto i dobro hidrirano.

Preporučuju se lagane hidratantne kreme koje se brzo upijaju, jer teške formule mogu ubrzati “topljenje” šminke. Nakon hidratacije, nanosi se prajmer koji zaglađuje kožu i pomaže da puder duže ostane na mestu.

Leti zaboravite teške pudere

Tokom toplih dana bolje su lagane formule poput BB ili CC krema, toniranih krema ili pudera sa mat završnicom.

Debeli slojevi šminke na visokim temperaturama ne samo da izgledaju neprirodno, već se i znatno brže razlivaju.

Pravilo “manje je više”

Na velikim vrućinama prirodniji izgled i tanji slojevi proizvoda daju najbolje rezultate.

Korektor se nanosi samo na kritične zone, čime se postiže svež izgled bez preopterećenja kože.

Puder u kamenu za kontrolu sjaja

Kod masnije kože čest problem je brzo prosijavanje T-zone.

Umesto dodavanja novih slojeva tečnog pudera, preporučuje se upotreba matirajućih papirnih maramica, a zatim lagani sloj kamenog ili transparentnog pudera.

Vodootporna maskara kao obavezna

Znoj i vlaga tokom leta lako razmazuju maskaru, pa je vodootporna formula najpouzdaniji izbor, posebno tokom dužeg boravka napolju, na putovanju ili plaži.

Fiksator produžava trajanje šminke

Sprej za fiksiranje na kraju šminkanja pomaže da se proizvodi sjedine i ostanu postojani duže vreme, čak i pri visokim temperaturama.

Ne dodirujte lice tokom dana

Često dodirivanje lica ubrzava skidanje šminke i može dovesti do pojave nepravilnosti na koži zbog bakterija sa ruku.

Mali trik profesionalnih šminkera

Tokom leta, proizvodi za šminku i negu mogu se čuvati u frižideru. Hladne teksture prijaju koži, smanjuju osećaj toplote i daju dodatni efekat svežine tokom vrućih dana.

Uz pravilnu pripremu i izbor laganih proizvoda, šminka može ostati postojana i uredna i tokom najtoplijih letnjih dana.