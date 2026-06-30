Sindi se razvela posle 30 godina braka, dala otkaz na poslu, prodala skoro svu svoju imovinu i odlučila da započne novi život 8.000 kilometara dalje - u Palermu, u Italiji.

Sama je krenula u avanturu

Ostavila je svoj stari život i četvoro odrasle dece kod kuće i krenula sama u avanturu.

Promenu je podstaklo saznanje da samo preživljava. „Bila sam umorna, razočarana i frustrirana. Više nisam volela svog muža. Bio je sjajan partner, ali nismo bili tim“, objašnjava ona. Konačno ju je probudila prerana smrt nekoliko njenih prijatelja. „Moja sopstvena smrtnost postala je kristalno jasna i shvatila sam da možda nemam mnogo dana za uživanje“, rekla je Sindi bez ustezanja.

Odlučila je da ostane u Italiji

Prvo je odlučila da „ispita teren“ i mogućnost života van kuće, pa je krenula na tromesečno putovanje kroz šest zemalja. Ali nakon povratka, shvatila je da je kancelarijski život više ne privlači. Sa rancem na leđima posetila je još četrnaest zemalja, dok je Palermo nije osvojio. „Tempo života, vino, hrana i energija - sve sam volela“, kaže Sindi.

Nedostaju joj deca i unuci

Danas plaća oko 1.000 evra mesečno za iznajmljivanje stana u Italiji, uči italijanski, pije espreso i uživa u životu bez budilnika. Međutim, nedostaje joj porodica. „Zaista uživam u vremenu koje provodim sama, ali mi zaista nedostaju deca i unuci.“ Morala sam da prestanem da živim mali život i da počnem da živim veliki život koji zaslužujem“, kaže ona.

Redovno se vraća u SAD i svojoj deci poklanja avionske karte za Božić. „Prvi korak je najteži - posle toga univerzum preuzima kontrolu. Ovo je moj jedini dragoceni život i živim ga najbolje što mogu“, zaključuje Sindi, piše Business Insider.