Glumica Mirka Vasiljević trenutno je angažovana na jednom projektu sa koleginicom Natašom Aksentijević.

Zajedno su pošle na poslovni put, a Nataša je pokazala kako izgleda kada njih dve putuju kombijem na radni zadatak.

- Ne vredi. Kad neko ima četvoro dece i rmbači do 4 ujutru po kući, onda spava i gde treba i gde ne treba. Mirka, hajde, budi se, stigli smo, moramo da radimo - rekla je Nataša Mirki, u video-snimku koje su objavile na mrežama.

- Šta radimo? Gde smo? Nije još pauza? - odgovorila joj je Vasiljevićeva.

- Nije pauza, tek će biti pauza, Moramo da izađemo iz kombija - dodala je Nataša.

- Još pet minuta - zamolila je Mirka i nastavila da spava, koju je očigledno stigao umor, budući da je majka četvoro dece.

Mirka o braku sa Vujadinom

Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić godinama su u vanbračnoj zajednici, iako nikada nisu zvanično stupili u brak. Iz ove ljubavi dobili su četvoro dece, a Mirka je nedavno odlučila da progovori o njihovom odnosu i konačno otkrije nepoznate detalje o svom partneru.

Kada je reč o poverenju u vezi, glumica Mirka Vasiljević je tom prilikom istakla da je Vujadin Savić taj koji prednjači u ljubomori.

- Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, drugačiju strukturu mozga od nas žena. Njihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem - ispričala je Mirka u dahu u podkastu "Sisterhud".

Takođe, glumica je istakla svoj stav i o eventualnoj prevari.

- Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spreči i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala, tražila i igrala se s tim? Ako uspe to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo - izjavila je glumica, ali je uprkos oštrom stavu dodala da je fudbaler ipak romantičan.

- Volim da dobijam cveće. I dan-danas nema ništa lepše nego kad vidim pune vaze cveća kad uđem u kuću. Nekad se ulenji, nekad se ne ulenji u vezi s tim, ali ni ja nisam idealna - iskrena je bila Mirka.

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