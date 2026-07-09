Transrodna pevačica Elektra Elit ne prestaje da intrigira javnost, a njen ekspresni brak i razvod sa sarajevskim fitnes modelom Nenadom Vujanovićem, poznatijim kao Nenad Vu, ne prestaje da se komentariše.

Iako je na početku njihova ljubav delovala kao prava bajka, krah je usledio brže nego što je iko mogao da nasluti.

Elektra i Nenad su se upoznali u Sarajevu, gde je hemija među njima bila toliko snažna da su se munjevito odlučili na veliki korak.