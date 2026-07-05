Načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamer zapretio je u nedelju Libanu brzom ofanzivom ukoliko bude prekršen sporazum o prekidu vatre, tokom obilaska trupa na jugu Libana.

Zamer je poruku uputio tokom posete zauzetom zamku Beaufort na jugu Libana, gde je obišao izraelske snage zajedno sa visokim vojnim komandantima.

Izraelska vojska saopštila je da je Zamer pozvao na prelazak u brzu ofanzivu ako primirje bude prekršeno.

U saopštenju, tvrđava Beaufort opisana je kao strateška tačka koja dominira okolinom, dok je Zamer tvrdio da je područje "prepuno terorističke infrastrukture".

Ignorišući gotovo svakodnevna kršenja primirja, pozvao je i libansku vojsku da ispuni svoje obaveze i ukloni borce Hezbolaha iz tog područja.

Zamer je takođe tvrdio da je Hezbolah, uz podršku i usmeravanje Irana, tokom decenija izgradio široku mrežu tunela i podzemne infrastrukture sa ciljem ugrožavanja severa Izraela.

Libanske vlasti za sada nisu reagovale na njegove izjave niti na posetu okupiranoj teritoriji.

Krajem maja izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštio je da su izraelske snage preuzele kontrolu nad zamkom Beaufort, što predstavlja najdublji prodor izraelske vojske na libansku teritoriju od 2000. godine.

Hezbolah je tada tvrdio da na lokaciji nije bilo borbi, optužujući Izrael da je zauzeće izvršeno u propagandne svrhe.

Zamak Beaufort je jedan od najvažnijih strateških položaja na jugu Libana, sa kojeg su se izraelske snage povukle 2000. godine.

Najnovije pretnje dolaze uprkos okvirnom sporazumu koji su Liban i Izrael potpisali 26. juna uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem okončanja sukoba.

Prema podacima libanskih vlasti, od 2. marta 2026. godine u izraelskim operacijama u Libanu poginule su najmanje 4.303 osobe, ranjeno je 12.202, a više od milion ljudi je raseljeno.