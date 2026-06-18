Javnost već danima bruji o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića.

Poznati par odlučio je da stavi tačku na brak dug 24 godine.

Pevačica je priznala da njihov odnos nije kao pre, a malo ko zna da je Dragana od njega starija čak pet godina.

Dve godine nakon rastanka, Dragana Mirković je iskreno odgovarala na pitanja voditelja Bojana Jovanovskog, te otkrila kako danas gleda na razvod, ali i šta je okidač zbog koga više nisu u bračnoj zajednici ona i biznismen.

- Ne mogu da kažem da je brak nije bio skladan.Budući da poštujem sve ljude, poštujem i oca svoje dece i nikada nisam rekla ni jednu ružnu reč o njemu, upravo zbog dece. Razlog za razvod nije bio onaj o kojem su mnogi pisali. To je bio veoma tužan i težak period za mene, trenutak kada sam shvatila da ću morati da donesem takvu odluku. Marko i Manuela su mi rekli: „Mama, hajde da idemo“, a ja sam podnela zahtev za razvod braka. Verujem da će me svaka žena razumeti. Veoma sam trpeljiva, tolerantna i vredna osoba, ali ponekad dođe trenutak kada morate da presečete. Ipak, sve je ispalo onako kako treba i danas mogu da kažem da sam najsrećnija žena na svetu - bila je iskrena Dragana Mirković, te dodala:

- Žena sam koja obožava porodicu i uvek ju je stavljala ispred sebe. Neprijatno mi je kada se ljudi osećaju manje vrednim ili imaju komplekse, volela bih da imam nekog jačeg pored sebe. U psihologiji postoje tri faze. Prva faza je: „Ne mogu da verujem da sam u tvom društvu.“ Druga faza je: „Mi smo isti.“ Treća faza je: „Moram da te zgazim da bih bio jači od tebe.“ Sve je to životno i ljudski. Žao mi je što moja porodica danas ima jednog člana manje, ali smo tu prazninu nadoknadili dolaskom moje Ksenijice. Ona je unela novu radost i ljubav u naše živote - rekla je Dragana.

Razlika u godinama

Toni Bijelić rođen je 29. decembra 1973. godine, dok je pevačici rođendan 18. januara 1968.

Dragana Mirković i Toni Bijelić razliku u godinama ni tada a ni danas nisu krili, međutim, niko ko je imao priliku da ih vidi ni na dan venčanja, ni decenijama kasnije, ne bi primetio da je pevačica starija od svog supruga.

Ipak, Dragana Mirković i Toni Bijelić razliku u godinama nikada nisu isticali, a pevačica, koja izgleda odlično, nije dozvolila da se vidi da je od supruga starija koju godinu.

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