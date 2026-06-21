Poslednjih dve godine u javnosti su se često pojavljivale različite priče o odnosu Čedomira Jovanovića i njegovog bliskog prijatelja Ace Kosa, a sada je nekadašnji lider LDP-a odlučio da bez zadrške progovori o temi koja je izazivala veliku pažnju.

Jovanović je govorio o čoveku koji mu je, kako kaže, bio "oslonac u jednom od najtežih perioda života", kada se borio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i dugim oporavkom.

Na pitanje da li je sa Acom u emotivnoj vezi, odgovorio je iskreno, naglasivši da između njih postoji snažna i neraskidiva prijateljska povezanost.

- Naravno da ga volim. Uz njega sam se doslovno vratio u život. Učio me je da hodam, hranio me je i bio mi je rame za plakanje kada mi je bilo najteže - rekao je Jovanović za "Net.hr".

Govoreći o samom pojmu ljubavi, istakao je da ona ne mora biti vezana isključivo za partnerske odnose i da podjednako voli svoju porodicu, prijatelje, muziku i sve ono što je obeležilo njegov životni put.

Osvrnuo se i na komentare i nagađanja koja su godinama pratila njegov odnos sa Kosom, poručivši da ga takve priče ne pogađaju, ali da ne želi da doprinosi predrasudama prema bilo kome.

- Ne smatram da su ljudi drugačije ssualne orijentacije nešto loše ili ružno. Naprotiv, ceo svoj život posvetio sam borbi protiv diskriminacije. Kakav bi bio greh da jesam gej? Apsolutno nikakav - rekao je on.

Jovanović je objasnio da je Aleksandar više od dvadeset godina deo njegovog najužeg kruga ljudi, kao i dugogodišnji prijatelj njegove supruge Jelene. Kako navodi, upravo je on bez razmišljanja ostavio svoje obaveze kako bi bio uz njega u trenucima kada nije mogao samostalno da funkcioniše.

Prema njegovim rečima, čitava priča o navodnoj vezi krenula je sa lažnog naloga na društvenim mrežama, nakon čega su usledili brojni natpisi i tumačenja koja su, kako smatra, daleko od istine.

Na kraju razgovora podsetio je na svoj politički angažman u oblasti ljudskih prava, istakavši da je među autorima Zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji, koji smatra jednim od najznačajnijih rezultata svog javnog delovanja.

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