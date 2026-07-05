Radnik Zaječarskog zdravstvenog centra, medicinski tehničar, mučki je pretučen i hitno prebačen u Klinički centar u Nišu.

Zaječarska policija uhapsila je četvoricu muškaraca zbog sumnje da su zverski pretukli medicinskog radnika. Osumnjičeni za krivična dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje su Zaječarci M.S. (34), S.S. (30), N.S. (30) i I.M. (27) koji živi u okolnom selu.

- Njih četvorica su u pritvoru, a sumnjiče se da su 3. jula u Omladinskoj ulici u Zaječaru presreli medicinskog tehničara starog 44 godine koji je išao sa svojom majkom. Nakon kraće rasprave, četvorica osumničenih su počeli da krvnički tuku medicinskog radnika. Njegova majka je pokušala da ih razdvoji pa su oni nasrnuli i na nju i udarili je više puta. Radnik ZC Zaječar je zadobio teške telesne povrede. Njega su toliko pretukli da su mu slomili obostrano vilicu, a sa jedne strane tela slomili su mu pet rebara. Modrice, podlivi, nagnječenja su samo propratni deo premlaćivanja ovog čoveka - saznajemo od nadležnih.

Razlog se nagađa, za sada zvanično nije poznat, a govori se o novčanom dugovanju, ali i o neraščišćenim odnosima iz prošlosti.

Uhapšeni nasilnici su u pritvoru do 48 sati i oni će za to vreme biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu.



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