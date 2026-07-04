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Kineski ambasador u Berlinu pozvan je na hitan razgovor povodom medijskih izveštaja da se ruski vojnici obučavaju u Kini.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u petak da su njegove snage u potpunosti preuzele kontrolu nad Konstantinovkom u istočnoj Ukrajini.

U masovnom napadu ruskom klizećom bombom na centar severnog ukrajinskog grada Sumija u petak, poginulo je najmanje četvoro ljudi.

Ukrajina traži načine da smanji tenzije sa Varšavom, izjavio je u petak poljski premijer Donald Tusk.

Predsednik Litvanije izjavio je u petak da njegova zemlja želi da bude uključena u sistem zapadnog nuklearnog odvraćanja usmerenog protiv Rusije.

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Ruske snage uništile ukrajinski logistički centar u Zaporožju

U Zaporožju je pogođen logistički centar koji služi potrebama Oružanih snaga Ukrajine.

Oružane snage Rusije izvele su napad pomoću dve bespilotne letelice dugog dometa tipa „geranj 4“ na logistički centar koji ukrajinske snage koriste za dopremanje i skladištenje bespilotnih letelica i njihovih komponenti na području Zaporožja, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Rusi nisu zauzeli Konstantinovku, kaže ukrajinska vojska

Ruska vojska juče je obavestila predsednika Vladimira Putina da je preuzela kontrolu nad Konstantinovkomu istočnoj Ukrajini, strateški važnim gradom čije je osvajanje Moskva dugo nastojala da ostvari u okviru napredovanja kroz Donjecku oblast.

- Odbacujemo te tvrdnje. Reč je o novim lažnim navodima - saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, ističući da je grad u Donjeckoj oblasti i dalje pod kontrolom ukrajinskih snaga.

- Vojne jedinice i jedinice 19. armijskog korpusa Istočne grupe nastavljaju da sprovode odbrambene operacije na zadatim linijama unutar grada i na njegovim prilazima - navodi se u saopštenju Generalštaba.

Broj povređenih u ukrajinskom napadu na pijacu u Zaporožju porastao na 21

Broj povređenih u ukrajinskom napadu dronom na pijacu u gradu Tokmak, u Zaporoškoj oblasti, porastao je na 21, saopštilo je danas ministarstvo zdravlja te oblasti.

"Broj povređenih povećan je na 21", navodi se u saopštenju objavljenom na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Precizira se da je 13 osoba hospitalizovano sa srednjim i lakšim telesnim povredama, dok su tri pacijenta primljena na ambulantno lečenje. Stanje četiri pacijenta ocenjuje se kao stabilno, ali teško, dok je jedan povređeni prebačen iz jedinice intenzivne nege na bolničko odeljenje, uz pozitivnu dinamiku oporavka.

Zelenski: Napali smo Sankt Peterburg

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske "dugoročne sankcije" sprovedene u blizini ruskog grada Sankt Peterburga u noći između 3. i 4. jula.

On je objavio snimak napada.

Pogođen naftni terminal u Sankt Peterburgu

Snage odbrane su pogodile naftni terminal u Sankt Peterburgu (1–3). Na mestu napada izbio je veliki požar.

Naftni terminal u Sankt Peterburgu jedan je od najvećih u baltičkom regionu: na njegovoj teritoriji nalazi se 21 rezervoar za naftne derivate, a godišnji kapacitet pretoka iznosi 12,5 miliona tona.

Pored toga, usled raketnog napada tokom noći, izbio je požar u termoelektrani „Luč” u Belgorodu (4). Izveštaji ukazuju na delimični prekid u snabdevanju električnom energijom u gradu.

Zelenski: Potreban je pritisak partnera da se okonča ovaj teror

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon ruskog napada na Sumi.

"U Sumiju se nastavljaju napori za otklanjanje posledica ruševinskih vazdušnih napada. Rusi su koristili vođene avio-bombe protiv običnih ljudi u centru grada. Možda još uvek ima ljudi zarobljenih ispod ruševina stambene zgrade. Nažalost, do sada je potvrđeno da su četiri osobe poginule, uključujući jedno dete. Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima. Još 27 ljudi je povređeno, uključujući šestoro dece. Mnogi su zadobili teške povrede."

Tokom dana, Rusija je takođe napadala Zaporožje, gde je u napadu dronom poginulo dvoje ljudi, a šestoro povređeno. Harkov je bio ciljan dronom, a ljudi su i tamo povređeni. Zajednice širom Harkovske, Dnjeparske i Donjecke oblasti takođe su napadnute.

Sankt Peterburg pogođen masovnim napadom ukrajinskih dronova

Sankt Peterburg je jutros pogođen napadom ukrajinskih dronova velikih razmera, a sistemi protivvazdušne odbrane su aktivni, izjavio je guverner grada Aleksandar Beglov.

Vlasti su savetovale stanovnicima Sankt Peterburga da ostanu u zatvorenom prostoru i da izbegavaju izlazak napolje dok se upozorenje na dronove ne ukine.

Mogući su prekidi u mobilnom internetu, saopštile su ruske vlasti, prenosi agencija RIA Novosti. Ukupnp 67 dronova su uništile ruske snage protivvazdušne odbrane iznad Lenjingradske oblasti, saopštio je guverner Aleksandar Drozdenko.

Putin: Zauzimanje Konstantinovke veoma važna etapa

Zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

On je tokom savetovanja u komandnom punktu Združene grupacije vojske rekao da je bezbednosna zona duž pograničnih područja sa Ukrajinom poslednjih meseci značajno proširena, kao i da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Putin je dodao da se bezbednosna zona duž granice sa Ukrajinom formira na, kako je naveo, istorijski ruskoj teritoriji, kao i da će ona biti proširena zbog napada ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu u Rusiji, preneo je Sputnjik.

Četiri osobe poginule u ruskom napadu na Sumi

Najmanje četiri osobe su poginule, uključujući jedno dete, a nekoliko je povređeno kada je ruska avio bomba pogodila jednu od centralnih ulica ukrajinskog grada Sumi, objavio je danas šef Oblasne vojne uprave regiona Sumi Oleg Grigorov.

Kako je naveo na Telegramu, epicentar udara bili su soliter, prodavnica i put, gde je bilo mnogo ljudi i dece, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, trinaestogodišnje dete koje je bilo u teškom stanju, u bolnici je podleglo povredama.

U ovom trenutku, kako je naveo Grigorov, hospitalizovano je 20 ljudi od kojih je polovina zadobila teške povrede.

Peskov: Rusija preuzela potpunu kontrolu nad Konstatinovkom

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da su ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad gradom Konstantinovka u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Peskov je ocenio da zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu fazu u preuzimanju slavjansko-kramatorskog odbrambenog čvora ukrajinskih snaga, prenosi Sputnjik.

On je dodao da je taj sistem odbrane ranije bio poznat kao slavjansko-kramatorsko-konstantinovski odbrambeni čvor. „Sada je Konstantinovka, ovaj važan grad, u potpunosti prešla pod našu kontrolu“, istakao je Peskov. Peskov je dodao da je predsednik Rusije Vladimir Putin naložio da se učini sve kako bi bili evakuisani civili koji su ostali u gradu.

Sibiha predložio Sikorskom paket mera za smanjenje tenzija između

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je tokom sastanka u Varšavi sa svojim poljskim kolegom Radoslavom Sikorskim predložio paket anti-kriznih mera za smanjenje tenzija u bilateralnim odnosima.

“Poljska je od vitalnog značaja za Ukrajinu, baš kao što je i Ukrajina za Poljsku. Imamo zajedničkog neprijatelja, Rusiju, i zajednički izazov, a to je ruska agresija”, naveo je Sibiha na društvenoj mreži X. On je dodao da je tokom sastanka predložio paket mera radi ublažavanja tenzija u ukrajinsko-poljskim odnosima, prenela je danas agencija Ukrinform.

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