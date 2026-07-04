

Selo Nova Božurna kod Prokuplja postalo je poprište nezapamćenog porodičnog nasilja koje se završilo najgorim mogućim ishodom. Muškarac M.S. (41) uhapšen je pod sumnjom da je u porodičnoj kući svirepo ubio svoju majku G.S. (69). Ovaj stravičan čin ostavio je u šoku čitavu Toplicu, dok na videlo izlaze mračni detalji iz života osumnjičenog.

Kako javlja Blic Tv, ovaj teški zločin odigrao se u ranim jutarnjim časovima dok je nesrećna žena još uvek spavala. Sumnja se da joj je sin kuhinjskim nožem zadao više udaraca u predelu vrata, nanevši joj teške povrede od kojih je preminula na licu mesta.

Prema nezvaničnim informacijama, M.S. je višestruki povratnik i godinama se borio sa zavisnošću od narkotika i ranije je pljačkao prodavnice.

Odmah nakon što je izvršio ovaj svirepi čin, osumnjičeni je sam pozvao policiju oko 1.45 sati nakon ponoći. Komšinica Dobrinka Noro izjavila je za Blic Tv da je "van svake pameti podići ruku na majku". Ona je dodala da su žrtva i ona bile nerazdvojne prijateljice više od 43 godine.

- Da se podigne ruka na majku je van svake pameti. Ne možemo ni mi da se smirimo i cela se tresem. Družile smo se, preko 43 godine smo zajedno tu, i ja sam išla kod nje, i ona je dolazila, ali desilo se šta se desilo - rekla je komšinica.

Prema saznanjima "Blica", M.S. se godinama borio sa teškom zavisnošću od narkotika, a bio je sklon i čestom konzumiranju alkohola. Njegovo problematično ponašanje i stalni sukobi sa zakonom doveli su do toga da ga supruga ostavi, dok je nesrećna G.S. ulagala nadljudske napore da ga obuzda i izdržava.

Komšije navode da je majka išla u nadnicu dok god je imala snage kako bi mu obezbedila osnovna sredstva za život, ne sluteći da će joj upravo on presuditi.

"Kurir" prenosi da je M.S. bio dobro poznat po krađama širom čitave Toplice. On je redovno pljačkao prodavnice i druge objekte, zbog čega je u dva navrata već služio zatvorske kazne. Iako je porodica pokušavala da se bori sa njegovim devijantnim ponašanjem, on je nastavljao sa vršenjem krivičnih dela.

Ćerka nastradale žene i sestra osumnjičenog navela je da je više puta prijavljivala policiji da M.S. maltretira njihovu majku. Prema njenim rečima, on je nesrećnu ženu tukao sto puta.

Više javno tužilaštvo u Prokuplju je nakon uviđaja odredilo zadržavanje osumnjičenom, a na teret mu se stavlja teško ubistvo za koje je zaprećena kazna od pet do 15 godina zatvora. Očekuje se da će osumnjičeni sutra biti izveden pred tužioca na saslušanje.

Alo/Blic.rs/Kurir.rs

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