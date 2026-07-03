Ćerka pevačice Zorice Brunclik, Zlata, oglasila se svega nekoliko sati uoči velikog finala muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", u kojem njena majka ima važnu ulogu kao član žirija i mentor.

Poznato je da je Zlata tokom cele sezone često bila uz Zoricu na snimanjima, pružajući joj podršku iza kamera, a ni pred završnicu popularnog takmičenja nije ostala nema. Putem društvenih mreža uputila je emotivnu poruku svojim pratiocima i pozvala ih da glasaju za takmičare koji su bili pod mentorstvom njene majke.

Uz objavu je istakla koliko je Zorica bila posvećena svojim kandidatima tokom čitavog takmičenja, naglasivši da su u njih uloženi veliki trud, rad i vreme. Zlata je poručila da veruje u njihove kvalitete i zamolila publiku da ih podrži glasovima u finalnoj večeri.

Inače, tokom ove sezone Pinkovih zvezda, Zorica je nekoliko meseci bila odsutna zbog ozbiljnog zdravstvenog problema koji je imala. Ona je imala dve operacije, a zatim se oporavila i vratila u takmičenje, a o svojoj borbi otvoreno je govorila.



- Moji problemi su počeli od avgusta prošle godine, 30. avgusta je trebalo da imam koncert u Vranju, ja sam tada bila u bolnici, i moj brat Milovan Bojić mi je rekao da mi je glava u torbi, ja sam htela da idem na koncert. Moram da kažem da su svi oko mene to shvatali ozbiljno sem mene. Moram da kažem da je moj Miroljub bio stalno uz mene, ja sam imala dve intervencije, i on trči oko mene, a onda kada Miroljub ode kući, njemu je bilo teško, jer naš pas je patio, kuća je bila prazna - ispričala je Zorica nedavno u emisiji "Premijera vikend specijal".

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