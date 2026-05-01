Narodni pevač Baja Mali Knindža (pravo ime Mirko Pajčin) je svoj rodni Gubin napustio tri dana pred pad Krajine, a sve je snimao kamerom dok su se na Troglav spuštale magla i kiša.

Njegovo rodno Grahovo je politički predato Hrvatima bez borbe.

Sve te potresne snimke i slike o padu Krajine, Baja ipak više ne želi da gleda.

Kada je odlazio, spustila se magla, počela je kiša, a onda je Baja rekao:,,Tužno Troglav u maglama ćuti!"

Baja i danas uspešno nastupa u Republici Srpskoj, Srbiji i dijaspori. Za njegov nastup uvek se traži karta više, iako se medijski ne promoviše, a rekao je da u Hrvatskoj više nikada neće nastupati.

Pre dve godine, Baja Mali Knindža je objavio i pesmu "4. avgust" u kojoj se spominje i stih:

,,Tužno Troglav u maglama ćuti,

sve nestade u jednoj minuti."