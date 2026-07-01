Pevačica Jana Todorović već nekoliko decenija je u braku sa biznismenom Ivanom Todorovićem, sinom Svete Todorovića, poznatog biznismena.

Jana je otvoreno govorila o nesuglasicama koje je imala u braku i to zbog svojih grudi.

Pevačicu je suprug terao da ne ide na operaciju na koju je htela, budući da je imala bolove u kičmi, a malo je poznato i da su imali raspravu oko stajlinga.

Kako Jana tvrdi, ona uvek gleda da kada radi, bude ležerno obučena, a suprug je jedno vreme insistirao na tome da nosi miniće, odnosno da se provokativnije oblači.

- Moj suprug i ja se oduvek u svemu slažemo, birali smo jedno drugo i naravno da u našoj komunikaciji nema problema.

- Jedno vreme sam nosila šta mi se nosi, to radim naravno i danas, ali je Sveta jedno vreme bio uporan da se provokativnije oblačim, što naravno nisam htela.

- Htela sam uvek da nosim ono što mi prija, a ne šta neko očekuje od mene. Što se ćerke tiče, popustljiv je, tamo gde sam ja htela da zategnem, on je popuštamo, ali smo je na kraju vaspitali kako treba - rekla je Jana za Blic.

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